Wenn sich Lumpi von der Leine reißt

Wenn ein Hund sich von der Leine losreißt und einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem vielleicht sogar Menschen zu Schaden kommen, kann es für den Hundehalter richtig teuer werden. Denn er haftet grundsätzlich unbegrenzt und sogar mit Vermögen, das er erst in späteren Jahren erwirbt. "Aber auch bei kleineren Schäden können Herrchen oder Frauchen zur Kasse gebeten werden", meint Martin Blömer, Finanzexperte beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Ob der vierbeinige Liebling den wertvollen Perserteppich im Wohnzimmer eines Freundes ankaue oder einen Besucher mit freudigem Anspringen begrüße und dabei dessen Mantel verschmutze - theoretisch müssten seine Besitzer auch für solche Schäden aufkommen.Forderungen des Geschädigten werden geprüftFür Hundebesitzer sollte eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung daher obligatorisch sein, die Regulierung der Schäden kann man dann seiner Versicherung überlassen. "Die Versicherer stehen nicht nur für die finanziellen Folgen in Haftpflichtfällen ein, sondern prüfen auch, ob die Forderungen des Geschädigten rechtens sind und ob der Tierhalter wirklich dafür geradestehen muss", erklärt Horst Fritz von der Nürnberger Versicherungsgruppe. Private Tierhalter können sogar für Schäden durch ihre Tiere haften, wenn sie kein eigenes Verschulden trifft. Das gilt selbst dann, wenn die geschädigte Person den Schaden selbst verursacht hat - etwa indem diese Person einen fremden Hund ableint, der einen anschließend anspringt.Versicherungspflicht in einigen BundesländernUnter www.nuernberger.de beispielsweise kann man nachlesen, wann die Tierhalter-Haftpflicht für Hunde greift - etwa beim Gassigehen, im Hundeverein, in der Tierpension und bei der Teilnahme an einer Hundeschau. In manchen Bundesländern besteht für Hunde sogar eine Versicherungspflicht, dazu zählen Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen.Halter von Kleintieren wie Katzen, Vögeln und Hamstern sind im Übrigen durch eine Privat-Haftpflichtversicherung geschützt.