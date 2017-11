Fit für den Urlaub

Voll besetzt, voll beladen, viele Stunden lang auf der Autobahn, und das noch bei sommerlicher Hitze: "Die Fahrt in die großen Ferien ist für den Familien-Pkw ein echter Härtetest", weiß Kfz-Fachautor Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Viele Autohäuser und Werkstätten des Kfz-Gewerbes laden daher rechtzeitig vor Ferienbeginn die Autofahrer zum Urlaubs-Check ein. Nicht nur bei älteren Fahrzeugen lohnt es sich, vor Reiseantritt alle wichtigen Teile vom geschulten Auge eines Kfz-Meisters unter die Lupe nehmen zu lassen. Auf der Hebebühne werden sicherheitsrelevante Teile wie Achsen, Stoßdämpfer und Lenkung überprüft, zudem erfolgt eine Kontrolle von Bremsanlage und -belägen, der Reifen sowie der Auspuffanlage.



Klimaanlagen-Check nicht vergessen

Bei einem Reise-Check kontrolliert die Fachwerkstatt außerdem die Flüssigkeitsstände und den Zustand von Öl, Kühlerschutz und Wischwasser, schlägt gegebenenfalls einen Ölwechsel vor und füllt alle Flüssigkeiten nach.

Wenn nötig, werden Wischerblätter oder Leuchtmittel getauscht. Sinnvoll ist auch ein Check der Klimaanlage, damit die Kühlung des Fahrgastraums nicht ausgerechnet auf der Fahrt in den heißen Süden schlapp macht.

Ein kritischer Blick ins Fahrzeuginnere und in den Kofferraum zeigt dem Profi, ob alles an Bord ist, was von Gesetzes wegen mit in den Urlaub muss.



Schweinwerfer richtig einstellen

Dazu gehören beispielsweise ein noch nicht abgelaufener Verbandskasten, ein funktionsfähiges Warndreieck und die obligatorischen Warnwesten. Der Luftdruck in den Reifen sollte bei voller Beladung um rund 0,3 bar höher liegen als normalerweise.

Bei Autos ohne automatische Leuchtweitenregulierung für die Scheinwerfer kann die Einstellung entsprechend der Ladung angepasst werden, um eine gute und für den Gegenverkehr blendfreie Ausleuchtung der Straße bei Nachtfahrten sicherzustellen.

Unter www.kfz-meister-finden.de gibt es mehr Tipps und eine bundesweite Postleitzahlensuche nach Kfz-Meisterbetrieben.



Auch unterwegs kontrollieren!

Der Urlaubs-Check in der Kfz-Meisterwerkstatt ist eine gute Voraussetzung für eine stressfreie Urlaubsreise. Aufmerksamkeit sollte man dem Fahrzeug aber auch unterwegs widmen, Reifendruck und Flüssigkeitsstände sollten regelmäßig kontrolliert werden. Scheibenwaschwasser und ein Liter Motoröl an Bord können sinnvoll sein. Wagenheber, Abschleppseil oder Starterkabel gehören für Sicherheitsbewusste ohnehin zur ständigen Grundausstattung. Mehr Informationen gibt es unter www.kfz-meister-finden.de. djd