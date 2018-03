Die schönsten Campingplätze in Franken

Hartgesottene Camper schlafen ja das ganze Jahr über gern draußen, für alle anderen beginnt die Campingsaison dann, wenn sich die ersten warmen Sonnenstrahlen zeigen und auf den Wiesen das erste zarte Grün sprießt. Nun stellt sich die Frage nach dem Reiseziel. Wir haben eine Liste der reizvollsten Orte Frankens zusammengestellt, die neben Freizeitattraktionen und herrlicher Landschaft auch eine große Auswahl verschiedener Campingplätze bieten. Denn die Geschmäcker sind unterschiedlich und nicht jeder nimmt beispielsweise gerne Stechmücken in Kauf, nur um direkt am Seeufer zu schlafen.

Idylle pur in der Fränkischen Schweiz Bei einer Auflistung der schönsten Campingplätze Frankens muss die Fränkische Schweiz natürlich genannt werden. Zwischen sanften Hügeln, schroffen Felsen, fröhlich plätschernden Bächen mit schillernden Forellen und satten grünen Wiesen zu campieren kann ja nur herrlich sein. Die Campingplätze der Fränkischen Schweiz ziehen jährlich unzählige Gäste von Nah und Fern an. Kein Wunder, denn die meisten von ihnen bezaubern mit traumhafter Aussicht, urfränkischem Charme und tollen Gasthöfen in unmittelbarer Nähe. Zwischen Forchheim und Pottenstein findet der Naturfreund eine große Fülle schöner Campingplätze verschiedener Preisklassen, es ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Ein Bonus sind die vielen Aktivitäten der Region: actionreiches Sommerrodeln, ein Sprung ins kühle Nass des idyllischen Felsenbades, eine spannende Entdeckungstour durch die Höhlen oder eine lustige Kanufahrt auf der Wiesent - Die Fränkische Schweiz garantiert Spaß für Groß und Klein. Die Campingplätze in der Fränkischen Schweiz sind allen zu empfehlen, die gerne in der Natur sind, aber nicht zu weit weg vom Trubel sein wollen. Und natürlich für Freunde deftigen Essens, denn nirgends kann so zünftig gespeist werden wie hier. Kosten Sie unbedingt die frischen Forellen, die herzhaften Brotzeiten und das gute Bier der Region.

Traumhaftes Fränkisches Seenland Wie der Name bereits verrät lockt das Fränkische Seenland vor allem mit seinem Füllhorn herrlicher Seen. Sieben Seen mit ausgezeichneter Wasserqualität und unzähligen schönen Badestellen laden zum ausgiebigen Badeausflug ein. Die Seenlandschaft verzaubert ihre Besucher mit glasklarem Wasser und einer lebendigen Fauna. Libellen, Wasservögel, Frösche, Fische und allerlei Getier fühlen sich hier pudelwohl und können in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden. Wem ein Tagesausflug hierbei nicht genügt, der kann auf mehr als 20 Campingplätze zurückgreifen. Die meisten dieser befinden sich sogar unmittelbar an einem Seeufer - Der Traum vom Haus am See kann hier Wirklichkeit werden! Badefreunde kommen hier im Sommer auf jeden Fall auf ihre Kosten, aber auch alle anderen finden kurzweilige Attraktionen. Geschichtlich Interessierte zum Beispiel können den römischen Grenzwall Limes bestaunen. Eine Vielzahl alter Relikte des römischen Lebens und der Kultur sind noch immer erhalten und wollen erkundet werden. Und auch Sportler können sich austoben: Radeln, Baden und Bootfahren ist ebenso möglich wie das Angeln, Surfen und Tauchen. Das Fränkische Seenland ist eine Idylle, vor allem dann, wenn Wasser einfach zum Sommerurlaub dazugehört. Die Zelt- und Campingplätze heißen Camper aller Art Willkommen, egal ob Sie nun gerne im Zelt schlafen oder mit dem eigenen Campingmobil anreisen.

Wundersame Rhön Mit einer ganz anderen Art von Gewässer brilliert die Rhön: hier findet der Besucher eine mystische und zugleich wunderschöne Moorlandschaft vor. Die bekanntesten Moore der Region sind das Rote und das Schwarze Moor. Hier können Gäste die wundersame Landschaft genießen und eine Menge über das Moor mit seiner faszinierenden Flora und Fauna lernen. Zudem gibt es herrliche Städte, die mit ihren gemütlichen Altstädten zum Flanieren einladen und eine Menge sportlicher Attraktionen wie Golfplätze, gut ausgebaute Rad- und Wanderwege und anspruchsvolle Kletterrouten. Der Camper dürfte sich dank dieser Möglichkeiten sehr wohlfühlen, zumal die Rhön mit vielen idyllischen Campingplätzen aufwartet. Ob Sie nun Zelturlaub auf dem Bauernhof, Caravaning auf einer Streuobstwiese oder Camping auf dem Forellenhof bevorzugen, hier findet man ganz besondere Campingplätze. Die große Auswahl an Campingplätzen gibt den Besuchern die Möglichkeit, genau das Richtige für jeden Geschmack und Geldbeutel zu finden. Die Rhön ist das perfekte Reiseziel für Urlauber, die gerne aktiv sind und dabei die Besonderheit der Moorlandschaft genießen möchten.