Premieren bei Mercedes-Benz

Mercedes-Benz zeigt auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt das seriennahe Showcar Mercedes-AMG Project ONE. Das Hypercar mit Formel 1-Hybrid-Antriebstechnik zeigt den Weg von AMG zur "Future of Driving Performance". Außerdem ist ein Smart-Showcar zu sehen. Weitere Ausblicke auf die vollständige Elektrifizierung des Angebots geben ein Konzeptfahrzeug aus dem Kompaktwagensegment und der GLC F-Cell EQ Power, ein Vorserienmodell mit Brennstoffzellen-Hybrid.

Weltpremiere feiern außerdem das umfassend aktualisierte Coupé und das Cabriolet der S Klasse in der Serien- und AMG-Version, die das Modellprogramm komplettieren. Messepremiere hat die neue X Klasse, der Pickup von Mercedes-Benz. Insgesamt zeigt Mercedes-Benz Cars rund 100 Fahrzeuge, darunter mehrere Weltpremieren von innovativen Konzeptfahrzeugen. Das Mercedes-AMG Project ONE ist die seriennahe Studie eines Hypercars. Die Serienversion des Hypercars wird als erstes Automobil mit echter Formel 1-Hybrid-Technologie debütieren.

Mit dem neuen elektrisch angetriebenen Smart-Showcar zeigt die Marke in einer Weltpremiere eine Studie der noch jungen Produkt- und Technologiemarke EQ. Die vollautonom fahrende Studie verkörpert als erstes Fahrzeug umfassend alle vier Säulen der Unternehmensstrategie CASE: "Connected", "Autonomous", "Shared" und "Electric".

Als weitere Weltpremiere präsentiert Mercedes-Benz sein erstes voll-elektrisches EQ Konzeptfahrzeug im Kompaktsegment. Mit seiner Marke "EQ" wird Mercedes-Benz in Zukunft auch Kompaktfahrzeuge elektrifizieren und macht E Mobilität damit für eine wichtige Zielgruppe verfügbar.

Seinen ersten Auftritt hat darüber hinaus ein Vorserienmodell mit Brennstoffzellen-Plug-in-Hybrid: Der Mercedes-Benz GLC F Cell EQ Power verbindet praktische Vorteile wie eine große Reichweite (500 Kilometer im Normzyklus) und kurze Wasserstoff-Tankzeiten mit lokal emissionsfreiem Fahren.

Der Mercedes unter den Pickups feiert auf der IAA seine Publikumspremiere. Die X Klasse vereint die typischen Eigenschaften eines Pickups - robust, funktional, belastbar und geländegängig - mit den klassischen Stärken eines echten Mercedes - Design, Komfort, Fahrdynamik und Sicherheit. Mit ihrem markentypischen SUV-Design fügt sich die X Klasse nahtlos in das Mercedes-Benz Portfolio ein.