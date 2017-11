Zusatzschub nach vorne

Das Fahrrad befindet sich in konstantem Aufwind - als nach wie vor liebstes Freizeitsportgerät der Deutschen und cleveres, nahezu ideales Verkehrsmittel für die Nahmobilität. Kommunen fördern die Infrastruktur, der Radverkehrsanteil tendiert in manchen Ortsteilen gegen 50 Prozent und selbst Deutschlands Politiker der ersten Garde lassen sich mittlerweile mit Rad ablichten. Weltweit wird mit Freude auf die Vorreiter der "Velorution" geschaut: Städte wie Kopenhagen, Amsterdam oder Portland überzeugen mit Charme und Tatkraft.

Hohen Anteil an dieser Popularität hat das Elektrorad. Im Laufe der letzten Jahre haben E-Bikes ihr Reha-Image fast gänzlich abgestreift: Der Spaß am Stromern setzt sich durch und inzwischen wurde jede Radgattung elektrifiziert. Neue Marktteilnehmer aus Industrie- und Kommunikationssektoren fanden sich ein und beinahe jeder Radhersteller hat inzwischen Räder mit Elektroantrieb im Programm. Die Verkaufszahlen für E-Bikes und Pedelecs explodierten förmlich - nach Schätzungen des Zweirad-Industrie-Verbands e. V. (ZIV) fuhren zum Jahreswechsel 2014/2015 ungefähr 2,1 Millionen E-Räder durch Deutschland. Davon gingen allein 2014 etwa 480 000 Stück "über die Theke" - 2005 waren es noch 20 000.

Der E-Bike-Trend hat längst auch Kulmbach erfasst, bestätigt uns Zweiradmechanikermeister Robert Kretschmann, Chef des Fachgeschäfts Eldorado. Die Nachfrage sei zeitweise höher, als die Produktionskapazitäten der Hersteller. Und auch für die kommende Fahrrad-Saison lägen schon wieder zahlreiche Bestellungen für Elektroräder vor.

Dass ausgerechnet ein Radtyp das Umdenken befeuert, der am Prinzip der Fortbewegung durch pure Muskelkraft gehörig modelliert, zeigt deutlich, wie die Fahrradwelt Konventionen über Bord geworfen und Vorurteile überwunden hat. Das E-Bike füllt eine Lücke im Moment ihres Entstehens - zur rechten Zeit am rechten Ort, gibt es Antworten auf drängende Fragen der Zeit wie überfüllte Städte, Umweltverschmutzung und steigenden Energiebedarf. Als ideales Verkehrsmittel rundet es die Individualmobilität hinsichtlich Reichweite, Transportvolumen und Geschwindigkeit ab.

So ist das E-Bike ein Lösungsmodell für alle, die souverän Rad fahren: Für den Transport auf täglichen Wegen, um frisch im Büro anzukommen und sich trotzdem bewegt zu haben, um mal etwas weiter oder schneller zu fahren, ohne dass großer Trainingsaufwand nötig wäre - und schließlich auch für die (Wieder-)Gewinnung ganz individueller Freiheit.

Im Jahr 1992 gab es genau drei Elektroräder aus Serienproduktion auf dem Weltmarkt. 2014 zählte der testende Verein Extra Energy e. V. ganze 1500 verschiedene E-Bike-Modelle in Deutschland und ermittelte einen Durchschnittspreis von 2100 Euro.





Funktionsprinzipien

Pedelec: Wenn man von E-Bikes spricht, ist in aller Regel das Pedelec gemeint, denn 95 % aller Elektroräder sind Pedelecs. Der Begriff setzt sich zusammen aus pedal, electric und cycle und verdeutlicht: Der Motor arbeitet nur, wenn man kurbelt. Ein Sensor im Antrieb misst die Kraft, mit der man tritt, und unterstützt je nach Hersteller, Einstellung und ausgewähltem Modus mit 25 % bis 200 % dieser Kraft. Pedelec-Piloten haben so immer eine Extraportion Rückenwind - das "typische Pedelec-Lächeln" trägt entscheidend zur Popularität der Gattung bei. Das Pedelec unterstützt bis 25 km/h, viele Modelle bieten auf Knopfdruck eine Schiebehilfe in Schrittgeschwindigkeit. Pedelecs gelten rechtlich als Fahrräder: keine Helmpflicht, kein Führerschein, keine Altersgrenze.

S-Pedelec: Sie funktionieren wie Pedelecs, schieben aber bis 45 km/h. Das macht die von außen betrachtet gewöhnlichen Fahrräder im Verkehrsrecht zu Kleinkrafträdern. Somit brauchen sie die Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt sowie ein Versicherungskennzeichen. Für Fahrer heißt das: Mofaführerschein (im Autoführerschein enthalten), Altersgrenze 16 Jahre und Helmpflicht - wobei sich das Gesetz nicht eindeutig dazu äußert, welcher Helm der richtige ist; Fachleuten zufolge ist der Radhelm passend. Dazu kommt: Die Radwegnutzung ist verboten. Und Anbauteile dürfen nicht wie beim Fahrrad einfach verändert werden.

E-Bike: Gern als Oberbegriff für alle Fahrräder mit E-Antrieb verwendet, bezeichnet der Begriff "E-Bike" im engeren Sinne ein Fahrrad, dessen Motor mit einem "Gasgriff" bedient wird. Es funktioniert also unabhängig vom Pedalieren. Je nach Leistungsabgabe und Geschwindigkeit sind E-Bikes versicherungspflichtig (Mofakennzeichen) und der Fahrer benötigt einen Mofaführerschein , eine Helmpflicht gibt es jedoch nicht. Vom Markt ist das E-Bike weitestgehend verschwunden; zu finden sind solche Räder am ehesten in der Billig-Abteilung oder der für besondere Verwendungszwecke. Quelle: pressedienst-fahrrad.de