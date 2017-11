Sophia Wollersheim mit Alkohol am Steuer erwischt

Sophia Wollersheim (29) wurde angeblich an einem Tag gleich zwei Mal mit Alkohol hinterm Steuer erwischt. Das will die "Bild"-Zeitung aus Gerichtskreisen erfahren haben. Demnach sei die Ex-"Dschungelcamp"-Kandidatin im Juni in Düsseldorf erstmals am frühen Morgen von der Polizei kontrolliert worden.

Etwa zwei Stunden später sei sie dem Blatt zufolge erneut von Beamten angehalten worden, immer noch hatte sie demnach zu viel Alkohol im Blut. Bußgeldbescheid und Fahrverbot seien verhängt worden, wogegen Wollersheim zunächst Einspruch eingelegt habe, wie "Bild" weiter berichtet.

Wollersheim akzeptiert ihre Strafe

Stephan Mathé, Medienrechtsanwalt von Sophia Wollersheim, erklärte nun aber dem Blatt: "Die Zurücknahme der Einsprüche wurde bereits vorbereitet, die angesetzten Verhandlungstermine werden somit nicht stattfinden und unsere Mandantin wird die festgelegte Strafe akzeptieren."

Das Auto scheint die Noch-Ehefrau von Bert Wollersheim (65) aktuell wohl sowieso nicht zu brauchen. Die Blondine genießt gerade die Sonne im fernen Miami, wie sie ihren Fans auf ihrer Facebook-Seite mitteilt.