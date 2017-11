Die Die BMW 7er Reihe umfasst nun auch drei Modelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Ihr Antrieb besteht aus einem Vierzylinder-Ottomotor der jüngsten Generation mit BMW Twinpower-Turbo-Technologie und einem Elektromotor, die gemeinsam eine Systemleistung von 240 kW / 326 PS erzeugen. Das ermöglicht eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 5,4 oder 5,5 Sekunden. Die für BMW i-Automobile entwickelte BMW eDrive-Antriebstechnologie damit auch Einzug in die bayerische Luxusklasse.

Für den BMW 740e iPerformance mit normalem und der neue BMW 740Le iPerformance mit langem Radstand nennen die Münchner nun einen Normverbrauch nach der speziellen EU-Testzyklus für Plug-in-Hybride von durchschnittlich 2,2 bis 2,0 Litern je 100 Kilometer und Kohlendioxid-Emissionen von 50 bis 45 Gramm pro Kilometer (BMW 740Le iPerformance: 51 bis 45 g/km). Im BMW 740Le xDrive iPerformance wird die Kraft beider Motoren außerdem vom Allradantrieb permanent und bedarfsgerecht zwischen den Vorder- und den Hinterrädern verteilt. Der Verbrauch liegt dann bei 2,5 bis 2,1 l/100 km, die CO2-Emissionen zwischen 56 und 49 g/km. Die Testzyklus erzielbare elektrische Reichweite beträgt (abhängig von den Reifendimensionen) 44 bis 48 Kilometer für den BMW 740e iPerformance und den BMW 740Le iPerformance sowie 41 bis 45 Kilometer für den BMW 740Le xDrive iPerformance.



Effizient elektrisch fahren

Der Verbrennungsmotor entstammt der neuen Efficient Dynamics Motorenfamilie. Mit einer Höchstleistung von 190 kW / 258 PS ist er der stärkste jemals in einem Serienmodell von BMW eingesetzte Vierzylindermotor. Das maximale Drehmoment lieht weiten Drehzahlbereich zwischen 1550 und 4400 Umdrehungen pro Minute an. Der nach dem Prinzip eines permanenterregten Synchronmotors konstruierte Elektroantrieb liefert eine Seine Höchstleistung von 83 kW / 113 PS. Sein höchstes Drehmoment von 250 Newtonmetern steht sofort zur Verfügung.

Der Elektromotor ist vollständig in das Acht-Gang-Steptronic-Getriebe integriert. Dadurch werden das Fahren im rein elektrischen Modus, das elektrische Boosten zur Steigerung der Fahrdynamik und die Rekuperation von Bremsenergie auf besonders effiziente Weise gewährleistet.

ampnet/Sm