Einzigartig in Deutschland ist das vielseitige elektromobile Angebot, welches im Rahmen der 6. Fahrzeugschau Elektromobilität am 16. und 17. April in der nordbayerischen Metropole Bad Neustadt zu bestaunen ist. Bei der 6. Fahrzeugschau Elektromobilität präsentieren sich Hersteller und Händler der Zukunftstechnologie. Erleben und "er-fahren" steht bei der Open-Air-Messe im Mittelpunkt. Publikumsmagnet der Open-Air-Messe wird das erste Segelflugzeug mit E-Antrieb.

Die Fahrzeugschau bietet Antworten auf alle Fragen rund um Elektrofahrzeuge. Das Besondere daran: "Anfassen ist bei uns ausdrücklich erwünscht, Probefahrten erst recht. Denn nur so kann man selbst die ungewöhnliche Kraft der Beschleunigung und den Komfort dieser Fahrzeuge erfahren", betonen die Projektleiter der deutschlandweit viel beachteten Messe. Das weitläufige Gelände am Rande der Saalewiesen (6000 Quadratmeter) bietet reichlich Möglichkeit, alle gängigen Marken und Typen vom Alltagsauto bis zur Luxuska-rosse bei einer Proberunde selbst zu erleben und so direkt zu vergleichen. Ebenso können Besucher in wohl einzigartiger Weise die neueste Generation von E-Bikes miteinander vergleichen. Witzig und wendig sind die Segways, Scooter und andere Kleinfahrzeuge, die das beeindruckende elektromobile Angebot ergänzen. Um den Einstieg in die Elektromobilität erschwinglich zu machen, winken Messepreise und Rabatte.

Der Bad Neustädter Festplatz ist bis auf den letzten Stand gefüllt. Die regionalen Fahrzeughändler nahezu aller großen Automobilhersteller sind mit ihren e-mobilen Vorzeigemodellen vertreten. Im Zweiradsektor bieten die Aussteller eine noch größere Palette an E-Bikes, E-Rollern, Ninebots, Scootern und Hooverboards an. Erstmals gibt es auf dem Festplatz verschiedene Parcours für Testfahrten. Wer eine größere Runde drehen will, kann mit den E-Autos eine Spritztour auf den Straßen von Bad Neustadt unternehmen.



Neueste Ladeinfrastruktur in der Modellstadt

Elektromobilisten finden in der Modellstadt die ganze Palette an Ladeinfrastruktur, um schnell und unkompliziert reisen zu können. Pünktlich zur Fahrzeugschau soll der erste Triple-Schnelllader der Stadt Bad Neustadt seinen Betrieb aufnehmen. Das technische Ladeangebot wird von der Firma Preh eingerichtet. Die Modellstadt ist für die Zukunft gerüstet. Für die Messe werden großräumig Ladeinfrastrukturen aufgebaut.



Erstmals E-Bike-Treffen

Weiterer Höhepunkt der 6. Fahrzeugschau Elektromobilität ist das 1. E-Bike-Treffen am Sonntag, 17. April, um 13 Uhr auf dem Ausstellungsgelände. E-Bike-Fahrer aus der Region sind aufgerufen, die Leistungsfähigkeit der zweirädrigen Elektromobilität mit ihrer Anfahrt aus Nah und Fern zu demonstrieren. Die Teilnehmer werden in Empfang genommen und mit einem Aktionsprogramm begrüßt.



Elektromobilität im Kleinformat

Erstmals zeigt der Funktionsmodellbauverein - Main-Rhön e.V. eine breite Palette an originalgetreuen Nach-bauten von Fahrzeugen in verschiedenen Maßstäben auf. Versehen sind diese mit Elektroantrieben. Die Miniaturfahrzeuge können im Alltagsumfeld einer Modell-Landschaft bestaunt werden.



InfoTruck für Job und Ausbildung

Faszination Technik zum Greifen nah gibt es im "InfoTruck(me)". Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm lädt ein, Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Fragen rund um die Elektromobilität heute und morgen beantworten die Repräsentanten aller bayerischen Modellregionen für Elektromobilität sowie die Vertreter von M-E-NES.



Segway-Touren und Parcour - Familienprogramm

Erneut gibt es auf der Fahrzeugschau Elektromobilität in Bad Neustadt einen Segway-Parcours sowie Touren mit den strombetriebenen Flitzern (gegen Gebühr). Die jüngsten Besucher lernen die trendigen "Stromer" mit Kinder-Elektromotorrädern kennen. Für Kurzweil bei Groß und Klein sorgen Livemusik, Grillspezialitäten, Mittagstisch, Hüpfburg und Kinderschminken. Die KinderUni Bad Neustadt widmet sich am Samstag dem Thema E-Mobilität.

Der Eintritt zu der familienfreundlichen Event-Messe ist frei. Weitere Informationen unter www.m-e-nes.de.



Programm "6. Fahrzeugschau Elektromobilität"

Samstag, 16. April, Festplatz

10 Uhr: Eröffnung 6. Fahrzeugschau Elektromobilität

10 bis 18 Uhr: Ausstellung von E-Bikes, E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur, Testfahrten

10 bis 13 Uhr: Original Solzbachtaler (MV Gartenstadt)

14 bis 16 Uhr: Fachvorträge in der Almhütte

* DERWOLF: Thema: "Das Wolfsrudel on Tour" (E-Bike-Gruppe v. DERWOLF)

* e-Bike - Kompetenz-Center Autohaus Gaul: Thema: "Ebike - Trendbike"

* Media-Markt: "Fahrsicherheitsseminar"

* Radhaus Raab: Vortrag über die verschiedenen Antriebskonzepte bei E-Bikes

14 bis 17 Uhr: Musikkapelle Mühlbach

10 bis 18 Uhr: Verschiedene Parcours (Segway, E-Bike, Scooter etc.)

12/13/14/15/16 Uhr : Geführte Segway-Touren (gegen Entgelt)



Sonntag, 17. April, Festplatz

10 bis 18 Uhr: Ausstellung von E-Bikes, E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur, Testfahrten

10 bis 13 Uhr: Frühschoppen mit "BoaH" Blasorchester aus Heustreu

13 Uhr: Großes E-Bike Treffen, Fahrradsegnung, Prämierung

14 bis 17 Uhr: Musikkapelle Hohenroth

16 bis 18 Uhr: Dead Horse Big Band

10 bis 18 Uhr: Verschiedene Parcours (Segway, E-Bike, Scooter etc.)

12/13/14/15/16 Uhr : Geführte Segway-Touren (gegen Entgelt)



Samstag/Sonntag, 16./17. April

10 bis 18 Uhr: Ausstellung, Testfahrten, Hüpfburg, Elektromotorräder für Kinder, Kinderschminken, Kaffee/Kuchen, Grillspezialitäten, Snacks, Mittagstisch, Almhütte hat geöffnet

Highlights: Truck-Modell-Show, Ausstellung Elektro-Flugzeug



Absolut alltagstauglich

Wie in keiner anderen Region wird in und um Bad Neustadt Elektromobilität gelebt. So gibt es bereits eine Vielzahl von Familien und Institutionen, die mit ihrem E-Fahrzeug den Alltag bestreiten. Ein Beispiel für die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität liefert der Pflegedienst Rossbach. Der Unternehmer hat seine Fuhrpark-Flotte umgestellt und ist begeisterter Verfechter der E-Technologie. "Die nachhaltige, umweltfreundliche und leise Fortbewegung überzeugt uns auf ganzer Linie", bestätigt Geschäftsführer Reinhold Rossbach. Der innovative Manager tankt seine Fahrzeuge mit selbst erzeugtem Sonnenstrom.