Eiskratzen an Autoscheiben: Warum trotz eisiger Temperaturen der Motor dabei aus bleiben sollte

Angesichts der kalten Nächte müssen Autofahrer vielerorts morgens die Scheiben ihres Wagens freikratzen. Während sie dem Eis mit Kratzer und Enteiserspray zu Leibe rücken, sollte der Motor aber aus bleiben, rät der Tüv Thüringen.Denn so ein Warmlaufenlassen ist verboten und kann ein Bußgeld von zehn Euro nach sich ziehen. Unnötiger Lärm und vermeidbare Umweltbelastungen sind die Gründe. So verbrauche ein kalter Motor bei frostigen Temperaturen im Stand pro Stunde zwei bis drei Liter Sprit. Wer auch nur für fünf Minuten den Motor laufen lässt, verbrauche dabei 0,2 Liter und puste knapp 500 Gramm CO2 in die Umwelt, nennt der Tüv ein Beispiel. Damit ließen sich ansonsten drei Kilometer fahren.