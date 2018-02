Automatischer Notruf, Rauchen, Netflix: Das ändert sich ab dem 1. März 2018 in Deutschland

Raucher werden zur Kasse gebeten: Zigaretten werden ab 1. März teurer





Am ersten Tag des Monats oder im Lauf des März ändern sich einige Gesetze - daneben gibt es Veränderungen für Verbraucher und im Handel. Auf diese Neuerungen müssen sich Deutsche ab dem 1. März 2018 einstellen:Viele Raucher müssen ab dem 1. März 2018 in Deutschland mehr Geld für ihre Zigaretten ausgeben. Marktführer Philipp Morris hat mitgeteilt, dass die Preise pro Zigarettenpackung erhöht werden oder die Zahl der Zigaretten pro Packung verringert wird.Ein Beispiel: Die Packung Marlboro wird auch weiterhin 7 Euro kosten, aber nur noch 22 statt bisher 23 Zigaretten enthalten. Die Änderungen betreffen auch die Marken L&M und Chesterfield .Ab 31. März 2018 müssen Neuwagen mit dem Notrufsystem eCall ausgestattet sein. Das System wird automatisch einen Notruf an die Nummer 112 absetzen, wenn es zu einem Unfall kommt. Der Notrufknopf kann zwar auch manuell ausgelöst werden, aber Sinn des Systems ist vor allem, dann Rettungskräfte zu alarmieren und den Standort durchzugeben, wenn die Insassen des Autos dazu nicht mehr in der Lage sind.Autos müssen zu diesem Zweck mit einem GPS-Empfänger, einer Antenne, Crash-Sensoren und einer Sprechanlage ausgerüstet sein. Autohersteller sind am dem 31. März dazu verpflichtet, Neuwagen so auszustatten. Die Nachrüstung von älteren Fahrzeugen ist ebenso möglich, hierzu muss ein entsprechendes Gerät in den Zigarettenanzünder eingesteckt werden und mit dem Smartphone verbunden werden.Wer Streaming-Dienste wie Netflix Spotify oder Sky Go verwendet, kann sich freuen: Ab dem 20. März wird das sogenannte Geo-Blocking abgeschafft. Bisher konnten Anbieter im Ausland entweder zusätzliche Gebühren erheben oder - wahrscheinlicher - einfach die Nutzung sperren. Menschen mit deutschem Netflix-Account konnten diesen im Ausland nicht nutzen.Immerhin im EU-Ausland ist das nun ab dem 20. März möglich. Grund für die Abschaffung ist eine Verordnung, die das Europaparlament vor etwa einem Jahr verabschiedet hat. Dies gilt aber nur für temporäre Aufenthalte wie Dienstreisen oder Urlaube. Auswanderer müssen sich anderweitig umschauen. Und: Gratis im Netz verfügbare Inhalte, etwa Sendungen in den Mediatheken von ARD und ZDF, sind von der Verordnung nicht erfasst. Hier gelten weiterhin die nationalen Regelungen.Neue Regelungen für die NachnahmeAb dem 1. März 2018 tritt auch eine Änderung in Kraft, die Menschen betrifft, die ihre Käufe, etwa beim Online-Shopping, per Nachnahme bezahlen. Statt bisher zweier Gebühren - ein Nachnahmeentgelt sowie ein Übermittlungsentgelt - gibt es nur noch ein einheitliches Entgelt. Möglich wurde dies durch eine Genehmigung der Bundesnetzagentur. Die Änderung betrifft vor allem Online-Händler, Besteller erleben keinen Wechsel im gewohnten Ablauf.