Mit inFranken.de und dem Veranstaltungsservice Bamberg zu Philipp Poisel - Gewinnen Sie 3 x 2 Gästelistenplätze!

Vorname:* Name:* Straße:* Hausnummer:* PLZ:* Ort:* Telefon:* E-Mail:* Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Ja, ich möchte über weitere Gewinnspiele auf inFranken.de informiert werden. Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wieviele Tage hat eine Woche?: *) Pflichtfelder

Philipp Poisel kommt nach Bamberg – und mit ihm eine ganze Mannschaft an Aufbauhelfern, Technikern und Gastronomen. Eine LKW-Kolonne ist quer durch Österreich und Deutschland unterwegs, um Lichtanlagen, Tontechnik, Instrumente und Bühnendeko nach Bamberg zu bringen: Elf Sattelschlepper braucht es, um das gesamte Equipment zu transportieren. Etwa einhundert Männer und Frauen werden damit beschäftigt sein, alles auszuladen, aufzubauen und nach der Show wieder gut zu verstauen. Denn am nächsten Tag geht es nahtlos weiter nach Köln.Neben München ist es das einzige Konzert in Bayern und auch für die Thüringer die nächste Option, den deutschen Pop-Poeten live zu erleben. Die Siebenhügelstadt kann jedoch zweifelsfrei mit den Großstädten mithalten. Zwei Bühnen wird es geben, eine Haupt- und eine Mittelbühne. Solch riesige Laufstege sind zwar in Berlin, Hamburg oder Wien keine Seltenheit, in Bamberg hat es allerdings kaum eine Show in dieser Größenordnung gegeben. Acht Stunden Aufbauzeit haben die Profis in der Brose Arena eingeplant, damit bis zum Showbeginn um halb acht alles steht.Trotzdem müssen die Fans nicht befürchten, dass die Stimmung auf dem Konzert in der Masse untergeht: Gerade der aufwendige Bühnenaufbau ist es, der Philipp Poisel in die Mitte der Halle und somit seinem Publikum näher bringt. So muss es auch sein, denn wer den Ludwigsburger schon einmal live erlebt hat, weiß, dass sich seine Shows vor allem durch Authentizität auszeichnen. Seine gefühlvolle und eben nicht perfekte Stimme zusammen mit seinen Songtexten, deren Geschichten so nah am Leben erzählt sind, machen Philipp Poisel nahbar. Auch in Bamberg dürfen sich die Besucher auf Gänsehaut-Stimmung einstellen.Freitag, 07.04.2017BROSE Arena Bamberg