inFranken.de und die Tourist-Information Forchheim verlosen 2 x 2 Gutscheine für die Kulinarische Bierverkostung

Vorname:* Name:* Straße:* Hausnummer:* PLZ:* Ort:* Telefon:* E-Mail:* Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wieviel ist 14 - 3 : *) Pflichtfelder

Schwarzbier, Pils, Weizen, Bockbier – es gibt eine Vielzahl an Biersorten in Forchheim! Was man von anderen Getränken längst kennt, ist beim Bier noch meist unbekannt. Bier enthält beispielsweise zehnmal mehr Aromen als Wein.Sie erfahren während der Bierverkostung wie man gutes Bier verkostet, welches Bier zu welchem Essen passt und wie sich die einzelnen Sorten voneinander unterscheiden.Zu probieren gibt es ausgewählte Biere der vier Forchheimer Brauereien Hebendanz Eichhorn und Greif Dazu erhalten Sie interessante Informationen zur Biergeschichte Forchheims und zur Bierherstellung. Freuen Sie sich auf ein spannendes Geschmackserlebnis!Weitere Infos zur Bierverkostung gibt es unter: http://www.forchheim-erleben.de/de/schmecken/bierverkostung/ Teilnahmeschluss ist der 02.05.2017 . Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.