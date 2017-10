Halloween Special: inFranken.de und Schloss Thurn verlosen 20x 2 Eintrittskarten!

Grusel-Spaß zum Saison-Finale: Zum Saisonabschluss erwartet Sie der Erlebnispark Schloss Thurn im Halloween-Look mit über 2.000 Kürbissen. Es herrschen Grusel und Schrecken in der Westernstadt!

Kinderschminken, spezielle Halloween-Shows und Fahrgeschäfte bringen die richtige Stimmung. Wer traut sich ins Familien-Grusel-Labyrinth?Neue Attaraktionen wie Tower of Doom!, Creepy Coaster, Driving Dead II oder Trail of Fear und überraschende Themenshows wie Dr. Fear erwarten Sie.Weitere Infos unter www.halloween-schloss-thurn.de An welchem der Event-Termine Sie den Erlebnispark besuchen möchten, ist frei wählbar.