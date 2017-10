Wir verlosen 2x2 Tickets für First Generation of Number Nine

Back to the Roots!

… so lautet das Motto der Band „First Generation of Number Nine“, die mit ihrer „Ultimate Klassik Rock Show“ die Bühne zum Beben bringt. Fans alter Rock-Klassiker aus den späten 70ern, 80ern und 90ern kommen bei dieser Live-Show voll auf ihre Kosten.

„First Generation of Number Nine“, die erste NumberNine-Besetzung von 1987 bringt die Rock-Hits vergangener Jahrzehnte authentisch zurück auf die Bühne. Seien Sie live dabei, wenn sie die Stadthalle Haßfurt zum Rocken bringen.

Eckdaten zur Veranstaltung:

Termin: Samstag, 04.11.2017

Beginn: 20.30 Uhr

Veranstaltungsort: Stadthalle Haßfurt



Weitere Infos unter http://www.kulturamt-hassfurt.de/events/ oder auf Facebook

Gewinnen Sie mit inFranken.de und dem Kulturamt Haßfurt 2x2 Tickets für First Generation of Number Nine am 04.November in der Stadthalle Haßfurt.

Alles was Sie dafür tun müssen: Füllen Sie das Formular aus und mit ein bisschen Glück gehören Sie vielleicht zu den Gewinnern. Wir wünschen viel Erfolg.

