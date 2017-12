Obermain Therme: Wohltuende Entspannung mit Salz und Sole

BAD STAFFELSTEIN. Wenn die Weihnachtszeit mit ihrer Betriebsamkeit vorüber und wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt ist, kommt die Zeit, in der man endlich mal an sich selbst denken und sich etwas Gutes tun kann. Unter dem Motto „Dank Salz und Sole mit allen Sinnen entspannen und genießen“ bietet das Jahreszeiten-Arrangement „Winter“ der Obermain Therme Bad Staffelstein dazu genau das richtige Angebot. Im Mittelpunkt dieses Verwöhn-Tags steht Bad Staffelsteins größter Schatz, die wohltuende und urgesunde Sole – übrigens Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole! Ganz ohne Zeitbeschränkung darf man den ganzen Tag das ThermenMeer und das Premium-SaunaLand mit seinen luxuriösen Themensaunen nutzen. Als „Kleine Extra-Freude“ genießt man zwischendrin eine köstliche winterliche Kaffeespezialität samt kleiner Schokoladen-Delikatesse mit Meersalz aus der Confiserie Storath. Winterliche Gaumenfreuden mit raffinierten Salz-Kreationen verspricht das ebenfalls inbegriffene Zwei-Gang-Bademantel-Menü (mit alkoholfreiem Getränk). Als Vorspeise werden knusprige Crostini „Fleur de Sel“ mit verschiedenen würzigen Aroma-Dips gereicht. Beim Hauptgang hat man die Wahl aus drei verschiedenen Gerichten. Die Entscheidung fällt zwischen Gebeiztem Rote Bete-Vodkalachs mit Wakame-Algensalat und Zitronensalzchips, Gebratener Hähnchenbrust auf mediterranem Gemüse mit Fleur de Sol-Butter und Reis oder Gebackener Ofenkartoffel mit Meersalz und Rosmarin sowie aromatischem Tomaten-Chutney. Nach all den kulinarischen Genüssen bildet auf Wunsch eine 15-minütige Wellness-Massage bei entspannender Meeresrauschen-Musik das „Sahnehäubchen“. Dabei wird zunächst der Rücken mit Sole besprüht, danach folgt eine sanfte Rückenmassage mit kostbarem, solehaltigem Massageöl, das wahlweise in zwei unterschiedlichen Duftrichtungen angeboten wird.

Das Jahreszeiten-Arrangement „Winter“ mit der wohltuenden Wirkung von Salz und Sole ist in zwei Varianten bis 28. Februar buchbar. Die „Classic“-Variante ohne Massage gibt es zum Preis von 38 Euro, die „Premium“-Variante inklusive Massage für 55 Euro.

Alle Infos, Beratung und Buchung: Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, E-Mail: service@obermaintherme.de (www.obermaintherme.de).