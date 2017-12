Obermain Therme: Entspannt durch die Weihnachtszeit

In den Weihnachtsferien lädt die Obermain Therme Bad Staffelstein mit ihrem großen Thermen-Event „SinnenSalz & LichterGlanz“ zum entspannten Genießen mit allen Sinnen ein. Die „stade Zeit“ ist diesmal der Achtsamkeit gewidmet. Statt Trubel und Hektik bietet sich im Aktionszeitraum 25. Dezember bis 6. Januar jeden Abend (außer an Silvester) die Gelegenheit, die wohltuende und urgesunde Wirkung der Sole in ruhiger Atmosphäre zu genießen. Die Besucher können erleben, wie sich die wohltuende Kraft von Salz und Sole spüren, riechen, sehen und hören lässt. Mit sorgfältig ausgewählten Angeboten, sanft-weihnachtlicher Musik, kulinarischen Genüssen und besonderer Lichtstimmung wird das ThermenMeer zum (be-) sinnlichen, wärmenden Ort für Körper, Geist und Seele. Kerzen und Lichter zaubern eine außergewöhnliche Wohlfühl-Atmosphäre für ruhige, entspannende Stunden. Über den Abend verteilt sorgen verschiedene Fitnesseinheiten im wohlig-warmen Wasser für gelenkschonendes, verträgliches Work-Out. Ein kostenloses Gesichts-Peeling mit dem verführerischen Duft „Orange-Schokomousse“ gibt es allabendlich in der Pflege-Oase, und dazu wird eine kleine süße Köstlichkeit der Confiserie Storath gereicht. Die winterlich dekorierte MeerBar lockt mit Genüssen von weihnachtlichen Kaffeespezialitäten bis zu Glühwein-Cocktails. Abends um 20 Uhr kann man jeden Tag bei wechselndem Programm auf eine entspannende Reise ins eigene Ich gehen. Dann gibt es im Ruheraum beispielsweise eine “Klangreise der Sinne“, eine Duftreise „Ein Tag am Meer“, eine Räucherreise „Lichterglanz“ oder auch die Meditation „Wir folgen dem Stern“. An anderen Tagen kann man alternativ das harmonisierende Angebot „Finde deine Mitte“, die wohltuende Anwendung „SinnenSalz – Sole mit allen Sinnen genießen“ oder auch eine Entspannungsreise zu den Delphinen erleben. Der große weihnachtliche Thermen-Event „SinnenSalz & LichterGlanz“ beginnt jeweils um 17 Uhr, dauert bis 23 Uhr und kostet nur den ganz normalen Eintrittspreis. Alle Angebote (außer Speisen und Getränke) sind darin bereits enthalten.

