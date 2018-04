Genussvolle Auszeit für Mamas und Papas

Mamas und Papas, die sich das ganze Jahr über liebevoll um die Familie und den Nachwuchs kümmern, dürfen sich auch mal einen freien Tag nur für sich selbst gönnen – oder sich anlässlich des Mutter- und des Vatertags damit beschenken lassen. Die Obermain Therme veranstaltet für Damen und auch Herren besondere Events für die kleine entspannte „Auszeit“ mit Verwöhn-Charakter.

Gleich nach dem Muttertag dreht sich am Dienstag, 15. Mai beim Damen-Sauna-Special „Schön wie eine Königin“ alles um die Schönheitsgeheimnisse von Kleopatra & Co. Von 17 bis 21 Uhr sind zwei Saunen sowie ein Dusch- und Ruhebereich ausschließlich für die Damen reserviert. Sie dürfen an diesem Tag ganz exklusiv – vielleicht mit ihren Freundinnen - einen relaxten Abend mit fantasievollen Aufgüssen, kostenlosem Pflegeritual und kulinarischen Köstlichkeiten genießen. Nach der Begrüßung mit einem Gratis-Glas Granatapfel-Prosecco folgt gleich um 17.30 Uhr der erste von drei Show-Aufgüssen in der Kelo-Sauna, an dem die sagenhafte Königin Nofretete höchstpersönlich teilnimmt und von ihren Leibwächtern mit einem Tanz umworben wird. Danach wird jede Dame ganz königlich mit einer duftenden Honig-Rosen-Wasser-Maske zum Selbstauftragen verwöhnt. Nach dem Aufguss „Oh Pharao, du bist der Schönste im ganzen Land“ um 18.30 Uhr folgt ein sanft pflegendes Kokosmilch-Granatapfelkern-Peeling. Eine Stunde später erleben die weiblichen Gäste schließlich einen besonderen Verwöhn-Aufguss mit Cleopatra und ihren zwei Dienerinnen, einem Pflegeritual und einer Aufguss-Zeremonie, die ihresgleichen sucht. Zum Finale um 20 Uhr zieht das Thermen Dance Team mit einem tollen Showtanz-Auftritt alle Register, bevor alle Damen zum Abschluss noch eine Schönheitsmaske und ein Rezept zum Selbermachen für ihre „ewige Schönheit“ bekommen. So dürfen sich die Mädels einen ganzen Abend lang wie Königinnen fühlen…

„Männersache“ heißt es dagegen am Vatertag (10. Mai), denn an diesem Tag kommen die „echten Kerle“ zu ihrem Recht auf einen vergnügten Tag unter Freunden. Von 9 bis 23 Uhr gibt es dafür im SaunaLand alles, was sie zum Entspannen brauchen. Drei Mal (13.30 Uhr, 18 und 21 Uhr) haben sie die Gelegenheit zum beliebten „Harte Kerle-Aufguss“ einschließlich Abklopfen mit Wenik-Zweigen (wer’s verträgt) und einem kleinen Bier. Ein Paar Gratis-Bratwürste pro Männernase (bis 18 Uhr), Landbier, Gegrilltes und Wohlfühlmusik für Kerle sind zusätzliche Garanten für einen gelungenen Tag unter Männern.

Wer den Damen- oder Männer-Event (oder auch eins der vielen Wellness-Arrangements) gerne verschenken will, kann übrigens – auch noch in letzter Minute – im Online-Shop der Obermain Therme (www.obermaintherme.de/shop) einen PDF-Gutschein online erstellen. Einfach die gewünschte(n) Leistung(en) und das Gutscheinmotiv auswählen, eine persönliche Widmung oder ein Bild hinzufügen und den Gutschein ausdrucken. Schöner kann man „Danke“ oder „Ich mag dich“ nicht sagen. Weitere Infos und Beratung: Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, E-Mail: service@ obermaintherme.de (www.obermaintherme.de).