Städtereise Bayreuth

Sehenswürdigkeiten in Bayreuth

Bayreuth hat mehr zu bieten, als den Grünen Hügel und das Festspielhaus. Wer zu Besuch in Bayreuth ist, sollte einen Spaziergang durch die Eremitage nicht vergessen. Hier gibt es nicht nur einen groß angelegten, zum Spazieren geeigneten Park, sondern auch Wasserspiele und das Alte Schloss zu bewundern. Mitten in der Innenstadt befinden sich außerdem ein Hofgarten mit dem Neuen Schloss und das Markgräfliche Opernhaus.



Überblick über die Sehenswürdigkeiten in Bayreuth



Stadtführungen in Bayreuth

Crossgolfen, Heißluftballonfahrten oder einfach klassische Stadtgeschichte. Führungen rund um und durch Bayreuth gibt es zu Genüge. Hier geht es zu den schönsten Stadtführungen in Bayreuth.



Restaurants in Bayreuth

Die Bayreuther Brauerei Maisel ist bekannt in Oberfranken und versorgt viele Wirtschaften mit ihrem Bier. Ob zur Brotzeit oder klassischem Dinner - in Bayreuth findet jeder etwas nach seinem Geschmack.Fränkisch, asiatisch oder doch lieber italienisch? - Hier haben wir unsere 5 Restaurant Geheimtipps in Bayreuth gesammelt.



Wer im Anschluss gerne noch einen Absacker trinken geht, findet hier die 10 besten Bars und Kneipen in Bayreuth.



Übernachten in Bayreuth

Bayreuth hat wunderschöne alte Hotels, die noch aus Wagners Zeiten stammen. Aber auch Ferienwohnungen und Wellnesshotels findet man über die Stadt verteilt. Die passende Unterkunft für den Trip nach Bayreuth kann in unserem frankenweiten Buchungsportal gefunden werden.



Anreise nach Bayreuth

Bayreuth ist mit dem Zug von Nürnberg und Bamberg aus in einer Stunde gut zu erreichen. Mit der Deutschen Bahn können Besucher schon ab 29,90 Euro nach Bayreuth reisen.



Mit dem Auto gelangt man über die Maintalautobahn A70 (Schweinfurt-Bayreuth) oder von Nürnberg aus über die Bundesautobahn A9 (Berlin-München) am besten nach Bayreuth.



Der Flughafen Nürnberg ist 87 Kilometer entfernt, zum Leipziger Flughafen sind es 192 Kilometer und nach München 224 Kilometer.