Es ist wieder soweit: Vom 21. bis 25. September heißt es im Kulmbacher Ortsteil Leuchau wieder "Wer hot Kerwa? - Mia ham Kerwa". Zur 41. Leuchauer Kerwa lädt herzlich die Freiwillige Feuerwehr zusammen mit den Ortsburschen und -madla in die Festhalle von Werner Ramming ein und sorgt mit köstlichen Kirchweihspezialitäten der Metzgerei Schmidt, täglichen Barbetrieb und einem unterhaltsamen Festprogramm für Spaß für Jung und Alt.

Offiziell beginnt die Kirchweih am Donnerstagabend mit einem Gottesdienst von Pfarrer Jürgen Rix um 18.30 Uhr. Die musikalische Begleitung übernimmt der Gesangsverein "Wahre Freundschaft Leuchau". Anschließend wird zu Musik von Werner Ramming getanzt, gegessen und beisammengesessen. Für das leibliche Wohl ist mit kulinarischen Köstlichkeiten wie gekochten Hax'n, Brat- und Siedwürsten bestens gesorgt, und auch mit den Bieren der Kulmbacher Brauerei wird keiner zu kurz kommen. Am Abend um 21 Uhr übernimmt der legendäre Kerwa-Pfarrer und gräbt wie jedes Jahr mit seiner "Haushältera" die Kerwa 2017 aus.

Zum Start ins Wochenende wird am Kerwasfreitag mit Musik von "d´Kleeblätter" und Barbetrieb ab 19 Uhr ausgelassen gefeiert und getanzt. Wie jedes Jahr hat sich die Ortsjugend auch heuer ein originelles Motto überlegt. Mit dem Slogan "Leuchau hebt ab" präsentiert die Ortsjugend wieder eine kreativ geschmückte Bar, mit dem extra kreierten Kerwagetränk "UFO".





Fußballderby der Giganten



Am Samstag freut sich die Leuchauer Dorfgemeinschaft schon um 17 Uhr zahlreiche Zuschauer begrüßen zu dürfen, hier findet der alljährliche Machtkampf zwischen Jung und Alt statt, die Leuchauer Ortsjugend gegen die verheirateten Männer des Dorfs und das alles im Schlafanzug. Der selbstgestaltete Fußballplatz erstreckt sich auf der Höhe der Metzgerei Schmidt. Bei dem Gaudispiel ist natürlich nicht nur für Spaß, sondern auch für den Hunger und Durst mit Grillspezialitäten und verschiedenen Getränken gesorgt. Hier wird sich herausstellen, ob die Ortsjugend ihren Titel vom letzten Jahr verteidigen kann oder ob die Verheirateten ihr dieses Jahr die Stirn bieten können.

Mit den "Birds" wird am Abend ab 20 Uhr die Halle zum Beben gebracht. Kirchweihköstlichkeiten wie Krenfleisch, Bratwürsten und vieles mehr sowie Brauereispezialitäten dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen.





Spaß für die ganze Familie



Am Sonntag wird es auch wieder einen Frühschoppen ab 10 Uhr geben. Darauf folgt das nächste Highlight der Leuchauer Kerwa: der Umzug der Ortsburschen und -madla. Um 13:30 Uhr werden die Madla von ihren Ortsburschen abgeholt, und danach zieht die Ortsjugend mit der Patersbergcombo durch das Dorf und beendet ihren Umzug schließlich mit einem Tanz auf dem Festplatz. Der Sonntagnachmittag bietet dann wieder vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten für die ganze Familie. Für die jüngeren Gäste stehen dieses Jahr wieder eine Hüpfburg, Traktorfahrten und vieles mehr zur Verfügung. Bei fröhlicher Musik können die Erwachsenen Kaffee und Kuchen sowie verschiedene andere Kerwaspeisen genießen. Am Abend unterhält dann das Duo "Wir sind wir" die Gäste bei Essen und Trinken und lädt zum Tanz ein.





Traditionelles "Rumspielen"



Früh aufstehen heißt es dann für die Ortsburschen und -madla am Montag, denn um 8 Uhr beginnt für sie das Rumspielen und um 9.30 Uhr beginnt in der Festhalle der Frühschoppen mit Blausud. Darauf folgt ab 11.30 Uhr ein ausgiebiger Mittagstisch.

Zum Ausklang der Kerwa spielt auch am letzten Tag wieder "Wir sind Wir" ab 19 Uhr. Danach heißt es dann für die Gäste der Leuchauer Kerwa Abschied nehmen, denn um 21 Uhr heißt es wieder "Wer hat Kerwa gehabt? - Mia ham Kerwa gehabt". Mit einem unterhaltsamen Rückblick des Kerwa-Pfarrers auf die vergangenen Tage wird die Kerwa eingegraben und der Leichentrunk in der Bar genommen. Bereits ab diesem Zeitpunkt wird der Kerwa schon wieder nachgetrauert und der September 2018 herbeigesehnt.

Der Feuerwehrvorstand Rüdiger Vetter bedankt sich im Vornherein schon einmal bei Werner Ramming samt Familie für das Zurverfügungstellen der Festhalle, bei den Ortsburschen und -madla sowie den weiteren zahlreichen Helferinnen und Helfern und den Leuchauer Vereinen. Natürlich auch ein Dank an die Nachbarn für das Bereitstellen von Parkplätzen und für das Nachsehen der Lärmbelästigung.

Die Organisatoren der Leuchauer Kerwa freuen sich auf viele Besucher und heißen alle herzlich willkommen.