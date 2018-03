Es darf gebummelt werden

In Bad Brückenau darf gebummelt werden: Am Sonntag, 18. März ist Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, das heißt, die Geschäfte in der Innenstadt haben von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Wer will, kann sich mit Kleidung zum Frühjahr oder Sommer eindecken und bei schönem Wetter einen Kaffee im Freien genießen.

Die Bad Brückenauer Gastronomen laden zur Einkehr ein - nach Kaffee, Kuchen, einem Eis oder einem herzhaftem Essen macht das Einkaufen noch mehr Spaß. Die Einzelhändler bieten natürlich auch wieder Angebote für die ganze Familie. Wer zur Kur im Staatsbad verweilt, oder einfach nur einen Ausflug unternehmen will, für den lohnt sich eine Fahrt in die Stadt Bad Brückenau und die Einheimischen, die lieben ihre kleine Stadt sowieso und sind dabei, wenn die Marktbeschicker ihre Waren feil bieten. Kleine, verwinkelte Gassen und eine überschaubare Fußgängerzone geben der Stadt einen romantischen Anstrich. Ins Staatsbad ist es nicht weit und alles umgibt noch ein wenig der Glanz aus den Zeiten, als Bayernkönig Ludwig I. seine Liebe zum Bad entdeckte und nicht nur die Liebe zum Bad: Amors Pfeil traf 1847 auch eine Dame, Lola Montez genannt. Die Tänzerin und Hochstaplerin verdrehte dem König den Kopf, er verlor 1848 wegen ihr seine Krone. Ganz Bayern war erschüttert!

Heute sind die Spuren des Königs in seinen imposanten Bauwerken in Bad Brückenau zu sehen. Das ist natürlich aus heutiger Sicht alles ewig her, solche Gebäude bedürfen vieler Pläne, Steine und Worte. Im Zeitalter von Smartphone und Kurznachricht zählt häufig nur das Knappe und Knackige, auf das Wesentliche reduzierte. Schade eigentlich, denn die Liebesschwüre, die Ludwig seiner Lola hat zukommen lassen - ins Ohr gehaucht oder mit der Feder darnieder geschrieben - die waren bestimmt länger als 280 Zeichen einer getwitterten Nachricht oder 140 Zeichen einer SMS. Anja Vorndran