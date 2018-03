Zum ersten Mal am Tisch des Herrn

Ahorn, Schlosskirche

25. März, 9.30 Uhr, Pfarrer Rolf Gorny: Amelie Aust, Celina Bittlingmayer, Theresa Böhl, Sophie Brendel, Julia Ewald, Letizia Fischer, Marietta Hingkeldey, Melina Kob, Hannah-Marie Keiselt, Alexa Kollarsch, Hannah Liebkopf, Lena Michler, Mia Pridöhl, Milane von Heimendahl, Emily Weigand, Jonathan Wichmann, Lukas Willudt



Bad Rodach, St Johanniskirche

25. März, 10 Uhr, Pfarrer Christian Rosenzweig: Jakob Friedrich, Leonhard Götz, Nancy Kraus, Lisa Kupfer, Deborah Loeper, Jonas Markus, Marlon Pohl, Felix Regenspurger, Jannick Romankiewicz, Dario Schiopu, Marlene Schmidt, Aaron Stedler, Josephine Swoboda, Melina Swoboda, Chiara Wölfert



Buch am Forst, Maria-Magdalenen-Kirche

8. April: Daniel Hauck, Yasemin Pietschmann, Leonie Reg, Fabian Wagner



Coburg

Johanneskirche

8. April, 10 Uhr, Pfarrer Peter Meyer: Lia Birkenbach, Aria Forouzandeh Jouneghani, Karina Grasmück, Franziska Hildebrandt, Norik Höhn, Mona Hösch, Leonie Hütter, Marvin Mechtold, Moritz Müller, Lena Peuke, Brian Szymanski, Bruno Welsch, Angelina Zacharias



Lukaskriche

22. April, 10 Uhr, Pfarrerin Sterzinger: David Ernst, Angelina Gemeinhardt, Joshua Kaul, Lukas Martin, Sophia Meißner, Mia-Marie Münster, Fritz Pfiffer, Peter Schleifenheimer, Reinhold Strese, Tim Truschies, Anastasia Tschaikowski, Feodor Völler



Morizkirche

22. April, 10 Uhr, Pfarrerinnen Silke Kirchberger und Martina Schwarz-Wohlleben: Fritz Alfrink, Lea-Kim Beyer, Christoph Eschrich, Inken Groschwald, Linda Hauptmann, Maxin Hayler, Lisa Höllein, Sina Höllein, Ludwig Illies, Racheli Klein, Luis Kler, Chantal Köhler, Simeon Löffler, Lily Noll, Timon Radermacher, Victoria Röhler, Lukas Schaal, Louisa Schneider, Dominik Schöffel, Amy Schuhmann, Amelie Sennefelder, Sophie Spichal, Johanna Stocke, Emma-Sophie Stößel, Jonathan Thurisch, Elisabeth Umlauff, Sofie Weber, Moritz Weyh

13. Mai, 10 Uhr, Dekan Andreas Kleefeld und Pfarrerin Petra Stößlein: Jonas Boortz, Maria Carp, Kevin Dengel, Iris Druschke, Dominik Eckardt, Luca Federico, Sandy Gericke, Ashley Herzer, Gabriel Hülsmann, Jeffrey Jacob, Zoé Konggann, Alina Knauf, Silas Kurt, Johanna Linder, Anastasia Luitle, Adam Molnar, Lara Pohlig, Lucas Rauschert, Alicia Reichert, Linn Schweigardt, Lilli Weiß, Luca Wilms, Fabian Wittmann

Creidlitz, Dr.-Martin-Luther-Kirche

22. April, 9.30 Uhr, Pfarrer Alexander Rosenmeyer: Noah Fischer, Felix Hörnlein, Leon Köhler, Billy Krauß, Niklas Krüger, Janina Lindenlaub, Lukas Lüttgens, Phil Martin, Vanessa Moldovanu, Alexander Reinhardt, Tobias Steinbach, Julian Weber



Dörfles-Esbach, Kirche "Zum guten Hirten"

15. April, Pfarrerin Gabriele Töpfer: Matteo Dohnalek, Lilly Geyer, Viktoria Goldhorn, Vanessa Gütter, Yanek Hopf, Vanessa Jucht, Alina Kaiser, Maximilian Kling, Celine Lauschner, Katharina Lindner, Anna Merkel, Emma Niklasch, Jennifer Puff, Alisha Rossmann, Julian Rudolf, Mathis Töpfer, Alina Volk, Sandra Wegner



Fechheim, Kirchenscheune

25. März, Pfarrerin Schmidt-Rothmund: Alisha Demetrio, Marius Düsel, Jona Eckardt, Nina Faber, Nina Hartleb, Paul Hartleb, Paul Heisig, Niklas Heymann, Maximilian Kaiser, Manuel Kath, Felix Langbein, Madleen Lippoldt, Manuel Mannagottera, Paula Rebiger, Silvia Schneider, Julie Struck, Elias Thamm, Silas Werner, Christina Ziegler, Cindy Zwosta



Gauerstadt, Marienkirche

15. April, 10 Uhr, Pfarrer Karl-Heinz Hillermeier: Lara Beugnies, Elias Holzheimer, Nolan, Kühn, Nele Landgraf, Finn Roßephsky



Gemünda, Johanneskirche

25. März, 10 Uhr, Pfarrerehepaar Neeb: Agneta Merz, Mark Mittag, Tom Schelhorn, Lorenz Voit, Sina Weidhaus, Sophie Weiß



Gestungshausen, Matthäuskirche

25. März, Pfarrer Bohne: Patrick Bauersachs, Elias Engel, Johanna Erbse, Nele Ethner, Lina Fischer, Gianluca Hartan, Julius-Frederick Höpfner, Jan Mäusbacher, Paula Pechtold



Gleußen

25. März, Pfarrer Michael Bergner: Mika Ehrl, Jonas Fischer, Moritz Oswald, Mara Popp, Robin Schmidt, Elisa Schramm, Leonie Schramm, Tristan Schultz, Marie Stegner



Großgarnstadt

25. März, 9.30 Uhr, Pfarrer Peter Mierdel: Julian Alex, Julian Gehrlicher, Lennart Hofmann, Lea Hopf, Clara Klippel, Marian Neundorf, Leonhard Scheler, Lara Scheler, Tim Truckenbrodt, Sutinan Zimmermann



Großheirath

25. März, 9.30 Uhr, Pfarrer Wolfgang Leikert: Sophie Beland, Anni Dorn, Miriam Hollauer, Jule Witt, Maximilian Barthelmann, Emil Bordin, Jan Fischer, Tim Götzinger, Sebastian Höllein, Moritz Nitzsche, Julian Schoder, Paul Wachinger, Tetje Wessels, Nick Zetzmann, Philipp Keksel



Großwalbur, St. Oswald-Kirche

8. April, 10 Uhr, Pfarrer Eberhard Wunder: Lena Brenner, Celea Sollmann



Grub am Forst, St. Ägidiuskirche

22. April, 9.30 Uhr, Pfarrerin Dr. Auguste Zeiß-Horbach: Maria Albrecht, Benjamin Fink, Cora Hauck, Tim Hoffmann, Janek Hülß, Theresa Kempf, Jonas Knobloch, Eliza Krumbein, Sarah-Michelle Resch, Jannik Rößler, Lara Schöppach, Evi Trukenbrod, Mareike Zöller



Heldritt, Nikolauskirche

15. April, 10 Uhr, Pfarrerin Lisa Meyer: Claudia Killmann, Miriam Morgenroth, Paul Morgenroth, Erik Ruth, Maya-Tajana Sauer, Nils Florschütz



Höhn, Bergkirche

22. April, 10 Uhr, Pfarrer Stefan: Eric Neubauer, Helena Neubauer, Maximilian Weidner



Lahm/Itzgrund, Schlosskirche

8. April, Pfarrer Michael Bergner: Sophie Fenn



Meeder, St. Laurentius

22. April, 9.30 Uhr, Diakon Jochen Grams: Laura Angermüller, Lea Angermüller, Justus Bohl, Dorothea Ehrmann, Cora Guhl, Zoe Hoffmann, Shawn Lieb, Lucie Pfefferlein, Noah-Emil Porske, Fabienne Scheler, Fabien Sollmann, Anne-Sophie Wachsmann



Neuses, St. Matthäus

15. April, 10 Uhr, Pfarrerin Glöckner-Wenk: Tobias Bauer, Jannik Brondke, Isabella Büttner, Janos Emmer, Elena Galle, Eric Hecke, Nastasja Keller, Melina Krumbein, Tim-Luca Lorenz, Luca Mahr, Selina Meusel, Paul Pechauf, Raphael Pischek, Melissa Roth, Lara Roth, Martin Sadlowski, Nora Trommer, Jonas Trumpp, Lennart Wöhner



Neustadt, St. Georgskirche

29. April, 9.30 Uhr, Pfarrerinnen Bettina-Maria Minth und Romina Rieder: Denise Ari, Lea Biller, Manuel Da Cruz, Adrian Egger, Hanna Ehrlicher, Michelle Eichhorn, Lara-Sophie Hartmann, Franz Hermann, Tara Hildebrandt, Marei Kaiser, Miriam Kienert, Maxima Konefke, Philine Kriesche, Lisa Langbein, Antonia Lieb, Larissa Nikolic, Valerie Oberender, Paula Premru, Leoni Schmitt, Lena Süßenguth, Nina Süßenguth, Tim Wagner

6. Mai, 9.30 Uhr, Pfarrerinnen Bettina-Maria Minth und Romina Rieder: Lukas Bergner, Lukas Betz, Jonas Biebl, Leon Brandt, Delian Bückreiß, Lara Fischer, Paul Heerlein, Yannick Hoch, Jennifer Korn, Leandro Laporta, Sophia Luthardt, Stefanie Röttger, Leon Schäfer, Maxim Schneier, Eileen Schubert, Vivien Stedefeld



Niederfüllbach, Schlosskirche

15. April, 10 Uhr, Pfarrer Rolf Roßteuscher: Viviane Döhler, Denise Friedrich, Chiara Guiffre, Jakob Häfner, Henriette Klein, Leon Ostrecha, Adrienne Posekardt



Ottowind, St. Bartholomäuskirche

13. Mai, 10 Uhr, Pfarrer Eberhard Wunder: Simon Höfer, Hanna Rettner, Chaleen Amberg

Roßfeld, Margarethenkirche

25. März, 10 Uhr, Pfarrerin Lisa Meyer: Maya Makowka



Rödental , Christuskirche



15. April, 10 Uhr, Pfarrer Stefan: Fynn Bauer, Celine Engel, Nils Fischer, Harald Geuther, Lea Hartmann, Hendrik Herrmann, Jonas Hummel, Jannis Köhler, Elias Maisel, Felix Pitterle, Johanna Wittmer



St. Johanniskirche

8. April, Pfarrer Mahler/Diakon Neidhardt: Leonie Aumüller, Lisa Heinlein, Gabriele Hinzer, Marius Heß, Enya Heusinger, Tim Pörner, Mirelle Sauerwald, Nina Schinke

15. April, Pfarrer Mahler/Diakon Neidhardt: Jonas Emrich, Annalena Franz, Erik Frenzel, Jessica Langguth, Tom Kolb, Maurice Muller, Felix Potzta, Luis Pscherer, Stefanie Sommer, Linnea Wolf



St. Marien

25. März, 9.30 Uhr, Pfarrer Winfried Rucker: Tim Bissoo, Luca Christl, Hannah Fink, Maximilian Heim, Lara Herrmann, Kim Hirsch, Kim Kiesewetter, Lukas Kohles, Justin Simon, Felix Weingarth, Fabrice Willim

8. April, 9.30 Uhr, Pfarrer Winfried Rucker: Marius Bär, Tamina Braun, Felix Brune, Amelie Dietrich, Linda Grün, Tim Guse, Adrian Horack, Hanna Hofmann, Marie Jacob, Micha-Finn Kittel, Alexa Kräußlich, Leonie Kunzelmann, Julian Lion, Louis Müller, Max Müller, Pascal Pflug, Jule Schmidt, Tim Steinberger, Hanna Umhöfer



Scherneck, Simon-Petrus-Kirche

25. März, 9.30 Uhr, Pfarrerin Beate Stark: Lena Brief, Antonia Corriolu, Jasmin Dressel, Julian Kiederle, Line Kirchner, Leon Langner, Tim Oelschlegel, Lenni Pratsch, Felix Rödel, Sophia Schmidt, Annelie Schulz, Tim Seiler, Joshua Seitz und Antonia Steinert



Scheuerfeld-Weidach

6. Mai, 9.30 Uhr, Pfarrer Hartmut Braune-Bezold: Arthur Beiersdorfer, Nelli Burgstedt, Moritz Gast, Alexander Görner, Ann-Kathrin Häussler, Anna Herold, Lina Marie Koock, Leon Korn, Anika Langguth, Leonie Löhner, Luna Maschke, Luca Oikonomides, Tim Oikonimides, Emely Schilling, Carolin Schumacher, Ann-Cathrin Stößlein, Anton Tatzel



Schottenstein, Pankratiuskirche

8. April, 9.30 Uhr, Pfarrer Eckhart Kollmer: Elise Kluge, Lenya-Sophie Lieb, Samuel Mathes, Rebecca Seifert, Jonas Stand



Seidmannsdorf

15. April, 9.30 Uhr, Pfarrer Göpfert: Luca Gehrlicher, Paul Görtler, Nico Müller, Quentin Rädlein, Emilia-Sophie Rose, Jonas Schalk, Hannah Lisa Schubert, Timo Seufferth, Tim Süßenbach



Sonnefeld, Klosterkirche

25. März, 9.30 Uhr, Pfarrer Dirk Acksteiner: Ayleen Elitzke, Sophie Frank, Romina Ganß, Emilia Häfner, Julia Kelm, Joana Nagy, Antonia Scheler, Emely Weiß, Anna-Lena Wiercinski, Tim Faber, Maximilian Hohnhaus, Kevin Klein, Tim Klein, Paul Köhler, Oleg Los, Nico Schönfeld, Lukas Thiel, Luca Vitale, Kirill Zimmermann



Tambach

4. März, 9 Uhr, Pfarrerin Neeb: Jannic Angermüller, Dominik Franz, Johanna Kotschy, Franziska Rink, Niclas Scholz, Paul Schwarz, Michelle Seyfarth



Unterlauter, Trinitatiskirche

15. April, Pfarrerin Dorothea Eichhöfer-Wunder und Diakon Jochen Grams: Annika Beyersdorfer, Joel Pascal Burghardt, Leonie Feldner, Erik Fertsch, Leonie Görs, Moritz Hartel, Celina John, Emily Jung, Lara Kieser, Luisa Klein, Philipp Kohl, Jonas Kratschmann, Karla-Lena Machalett, Lars Mesch, Leon Müller, Kim Oesper, Lean Rauscher, Felix Schubarth, Alois Schweizer, Anna-Rosa Skock, Konstantin Skock, Christian Teubner, Leon Volk, Theo Zimmerlein, Jonas Zwilling, Yannick Zwilling



Untersiemau, St. Salvatorkirche

6. Mai, 9.30 Uhr, Pfarrer Heinrich Arnold: Denise Böhm, Lara Dremel, Arthur Greiner, Elias Greiner, Julian Himon, Paul Köhler, Leon Müller, Madleen Pause, Adrian Ritz, Laura Schultheiß, Lisa Stammberger, Lara-Soey Stegner, Hanna Zeidler, Lukas Kühner, Emily Bleitner, Emilie Lindner, Yannick Sternitzke



Watzendorf, Marienkirche

2. April, 9.30 Uhr, Pfarrer Eckhart Kollmer: Michaela Bell, Aron Müller, Emma Riedmann, Marie Schiegg,



Weidach, Christuskirche

13. Mai, 9.30 Uhr, Pfarrerin Braunschweig-Gorny: Jannis Kämpf, Lukas Knoch, Linus Mayer, Felicia Pilz, Marie Schubert, Janik Winkler



Weidhausen

25. März, 9.30 Uhr, Heidi Reith: Felix Angermüller, Noel Eckardt, Nelly Engel, Julia Fischer, Jannik Florschütz, Kilian Frey, Kevin Friedrich, Daniel Gerber, Theo Geßlein, Alessandro Keßler, Gillian Kießling, Daniel Propp, Xenia Reichel, Ben Scheler, Jason Schiller, Rabea Schlosser, Amelie Seidler, Anika Seidler, Loris Simone, Philip Steiner, Marc Vollrath, Leon Walch, Selina Weiß, Tim Wendler



Weitramsdorf, Nikolauskirche

6. Mai, 9.30 Uhr, Pfarrerin Braunschweig-Gorny: Celina Adam, Emma Beck, Suza Carl, Rico Deckert, Lara Fleischmann, Jonas Grimmig, Hannah Hofmann, Lilo Metzger, Michelle Rößler, Michelle Schäftlein, Jens Schober, Melissa Siebert, Lena Wengert



Weißenbrunn , Dreifaltigkeitskirche

25. März, Pfarrer Arnold Kroll: Lin Eichhorn, Ben Bräutigam, Emil Jockisch, Max Popp, Luca Sauerteig, Marlin Scheler, Justin Schnetter



Wiesenfeld, Magdalenenkirche

25. März, 9.30 Uhr, Diakon Jochen Grams: Pia Blümig, Rosina Dellert, Mirjam Fertsch, Janis Hertl, Mara Muther, Adrian Opach, Lilly Opach, Emilia Sommer, Nele Straub, Lena Klönich



Wildenheid, Friedenskirche

8. April, Pfarrerin Bettina Minth: Emilio Baier, Hannah Fischer, Jannis Fischer, Leonie Fischer, Michelle Fischer, Ian Franke, Tobias Greiner, Lara Lindner, Marlon Mehlig, Philip Menzefricke, Natalie Naß, Kenny Neumann, Emilio Oppel, Jannis Rauch, Kira Schmidt, Nina Schmidt, Sina Schmidt, Lena Schröpfer, Tim Strobel, Mika Totz



Erstkommunion



Autenhausen, St. Sebastian

15. April, 9.30 Uhr, Pfarrer Erhard Schupp: Marie Angermüller, Selina Heinlein, Siana Paech



Ebersdorf, St. Otto

8. April: Julian Kaiser, Klara Stengel, Anastasija Dremin, Lukas Gräble, Nikodem Hoja, Maja Jaszczyk, Nick Kriger, Pauline Kunze, Max Lobenstein, Justin Winkler, Moritz Büchner, Davis Fleischhauer, Celine Klostermann, Michelle Villinger



Kaltenbrunn, St. Wolfgang

15. April, 9.30 Uhr, Pfarrer Norbert Lang: Moritz Brand, Elena Ferrigno, Laura Ferrigno, Samira Rettner, Miriam Train, Henning Weiß, Carlotta Bühler, Franziska Bühler



Neundorf, Mariä Geburt

8. April, 10.15, Pfarrer Erhard Schupp: Sari Carl, Evelyn Erbes, Sabah Furat Khedher, Viktoria Heinrich, Max Höhn, Emma Jungwirth, Janik Treubert, Johannes Lutz, Miko Schott, Pia Sturms



Seßla ch, St. Johannes der Täufer

8. April, 9.30 Uhr, Pfarrer Norbert Lang: Lena Brückner, Leticia Fröhlich, Viola Fröhlich, Erik Girschke, Antonia Heimstädt, Jonas Krämer, Hugo Schramm, Samantha Trunzer, Victoria Vollert



Witzmannsberg, St. Johannes

2. April, 10.15 Uhr, Pfarrer Erhard Schupp: Julia Autsch, Martin Fürst, Antonia Groß, Leon Kertel