Top Hostels in Bayreuth und Umgebung

Modern und barrierefrei: Die Jugendherberge DJH Bayreuth





Das BRK Hostel Bayreuth





Hostel mit Klettergarten: die DJH Jugendherberge Pottenstein





Hostel im Umbau: die Jugendstätte Haidenaab



Ob Schulausflug, Städtetrip oder Natur-Urlaub in der Fränkischen Schweiz. Am günstigsten kommt man in Bayreuth und Umgebung in der Regel in einem der vier Hostels und Jugendherbergen unter.Das moderne DJH Bayreuth zwischen Universität und Hofgarten ist größtenteils behindertengerecht gestaltet. Auf dem Gelände gibt es außerdem einen Multifunktionssportplatz mit Tischtennisplatten und einem Beachvolleyballfeld. Momentan ist das Hostel wegen eines Wasserschadens geschlossen. Ab dem 1. Juni 2018 wird es voraussichtlich wieder eröffnet. Für eine Übernachtung mit Frühstück zahlt man ab 28,40 Euro.Das BRK Hostel liegt weniger als einen Kilometer von der Innenstadt entfernt und wird vom Bayerischen Roten Kreuz betrieben. Das Hostel verfügt über 19 Einzel- und drei Doppelzimmer. Die Preise für eine Übernachtung inklusive Frühstück fangen bei 27,50 Euro an.Das DJH Pottenstein im Landkreis Bayreuth ist ein guter Startpunkt für aktive Freizeitbetätigungen in der Fränkischen Schweiz. Auf dem Gelände gibt es Lagerfeuerplätze, Tischtennisplatten, einen Bolz- und einen Beachvolleyballplatz, sowie einen Klettergarten und eine Kletterhalle. Ein Bett im Mehrbett-Zimmer inklusive Frühstück gibt es ab 21,40 Euro.Die Jugendstätte Haidenaab bei Speichersdorf ist momentan geschlossen. Denn das zukünftige Gebäude der Jugendherberge wird neu erbaut. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen sein. Da die Planung momentan noch nicht beendet ist, sind noch keine Preisangaben möglich.