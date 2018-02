Tagungshotels in Bayreuth: Hier macht Arbeiten Spaß!

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über eure Tipps!



1. Businesscenter und Hotel in einem: Das Transmar Travel Hotel





2. Tagen im Herzen der Altstadt mit dem Hotel Rheingold





3. Mit der Bahn zum Arvena Kongress Hotel





4.Für Konferenzen und mehr in Bayreuth: Das H4 Hotel Residenzschloss





5. Die Eremitage gleich nebenan im Akzent Grunau Hotel



Fortbildungen, Team-Ausflüge, Konferenzen: Der Arbeitsalltag kann hart sein - muss er aber nicht. Wir verraten euch Hotels, in denen Tagungen alles andere als öde sein müssen.Das am Stadtrand von Bayreuth gelegene Hotel bietet nicht nur komfortable Zimmer, sondern vor allem ein großes Tagungscenter. Hier können Räume nach Wunsch geöffnet und geschlossen werden. Für die Entspannung zwischen den Konferenzen bietet sich eine Wandertour oder ein Besuch auf dem nahegelegenen Golfplatz an. Ein Doppelzimmer kostet hier in etwa 95 Euro pro Nacht.Das Hotel Rheingold bietet nicht nur gut ausgestattete Konferenzräume mit buchbaren Tagungspauschalen für Mahlzeiten, sondern ist durch seine Altstadtlage auch gut geeignet, um nach einem anstrengenden Arbeitstag die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Ein Doppelzimmer gibt es hier ab ungefähr 100 Euro pro Nacht.Im bahnhofnahen Arvena Kongress Hotel erwarten einen modern eingerichtete Zimmer und große Tagungsräume. Die Nähe zum Bahnhof wie auch zur Innenstadt eignet sich besonders für die Anreise mit der Bahn und einen Spaziergang durch die Fußgängerzone Bayreuths nach getaner Arbeit. Der Preis für ein Doppelzimmer liegt bei etwa 110 Euro pro Nacht.Das H4 Hotel Residenzschloss bietet nicht nur geräumige Tagungsräume mit buchbarer Versorgung, es ist auch nur wenige Gehminuten von einigen Sehenswürdigkeiten der Stadt entfernt. Verschiedene Tagungspakete erleichtern den Business-Aufenthalt. Doppelzimmer gibt es hier ab ungefähr 85 Euro pro Nacht.Das im Osten der Stadt gelegene Akzent Grunau Hotel hat die Lohengrin Therme, die Eremitage und den Golfplatz Rodersberg als direkte Nachbarn. Für Tagungen und Konferenzen stehen mehrere hervorragend ausgestattete Räume zur Verfügung; Mahlzeiten sind extra buchbar. Ein Doppelzimmer kostet in etwa 100 Euro pro Nacht.