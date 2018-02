Romantik-Hotels in Bayreuth: Hier können Paare ihre Zweisamkeit genießen

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über eure Tipps!



Romantik-Hotels in Bayreuth



Hotel Goldener Anker

Residenzschloss Bayreuth

Schloss Unteraufseß

Burg Rabenstein

Reiterhof Wirsberg

Am 14. Februar ist mal wieder der Tag aller Verliebten. Und jedes Jahr stellt man sich erneut die Frage, was man nur unternehmen könnte. In Bayreuth und dem Landkreis finden sich einige schöne Angebote, um seinen Partner mit romantischer Zweisamkeit zu überraschen. Ob Champagner-Frühstück, Candle-Light-Dinner, Übernachtung auf einer richtigen Burg oder einem Aufenthalt auf einem Schloss- hier findet ihr das passende Romantik-Hotel in Bayreuth und Umgebung!Wer für seine Zweisamkeit nicht extra weiter weg fahren möchte, findet im Hotel Goldener Anker im Herzen Bayreuths trotzdem die Gelegenheit für ein paar ruhige Stunden. Die individuell eingerichteten Zimmer und Suiten muten romantisch und gemütlich an und im luxuriös möblierten Restaurant lässt es sich entspannt dinieren.Für Pärchen, die es etwas extravaganter mögen, bietet sich das Arrangement "Nostalgisches Wochenende" an. Hier kann man sich auf zwei Champagner-Frühstücke, ein 4-gängiges elegantes Abendmenü und jeden Tag frisches Obst auf dem Zimmer freuen.Ebenfalls in Innenstadtnähe liegt das Residenzschloss Bayreuth, welches nicht nur während der Festspiele sehr beliebt ist. Das elegante Vier-Sterne-Hotel ist gemütlich und komfortabel eingerichtet. Ein kleiner Fitness- und Wellnessbereich bietet zusätzlich verschiedene Varianten der Entspannung.Für die Auszeit zum Valentinstag bietet sich das Angebot "Romantische Tage für Zwei" an. Hier sind ein Willkommens-Drink, ein Abendessen, eine Flasche Wein und drei Stunden in der Lohengrin Therme mit inbegriffen.Wer die Tage lieber etwas ruhiger verbringen möchte, findet auf Schloss Unteraufseß das perfekte Burgambiente. Herzlich eingerichtete Zimmer und Suiten lassen vergangene Zeiten wieder aufleben. Romantische Spaziergänge in der Fränkischen Schweiz oder ein Besuch der Therme Obernsees runden die gemeinsamen Stunden ab.Regelmäßig findet im Schloss Unteraufseß ein Candlelight-Dinner statt. Nach einem dreigängigen Menü hält ein Psychologen-Ehepaar Vorträge rund um die Partnerschaft.Auch auf Burg Rabenstein befindet sich mittlerweile ein wunderschönes Hotel mit im Burgstil eingerichteten Zimmern und Suiten. Neben einem tollen Ausblick ins Ailsbachtal findet sich hier auch ein Burgrestaurant zum Speisen und ein gemütliches Kaminzimmer mit offenem Feuer für den Ausklang des Tages.Auch hier gibt es für Verliebte ein besonderes Arrangement. Mit dem Candlelight-Dinner in der Rabensteinsuite bekommt man nicht nur eine luxuriöse und romantische Einrichtung, sondern auch ein 4-Gänge-Gourmentmenü bei Kerzenschein und ein ausgiebiges Burgfrühstück am nächsten Morgen.Das Wellness- und Wohlfühlhotel am Fuß des Fichtelgebirges lädt mit gemütlichen Komfort-Apartments und großzügigen Suiten zum Entspannen ein. Schwimmbad, Whirlpool und Sauna sind der perfekte Ausgleich zum stressigen Alltag. Massagen und andere Wellnessanwendungen lassen sich individuell vereinbaren.Für die Auszeit zu zweit bieten sich die "Valetins Romantiktage", die "Romantischen Wellnesstage" oder das "Feuerwerk der Herzen" an. Je nach gewähltem Arrangement warten romantische Dinner oder Wellnessangebote auf die Paare.