5 Top-Unterkünfte für Familienurlaub in Bayreuth

Bei einem Familien-Urlaub sollte nicht nur für die Kinder einiges geboten sein. Auch die Erwachsenen müssen sich wohl fühlen. Hier unsere Unterkunfts-Empfehlungen für einen spannenden Familienurlaub in Bayreuth, der Fränkischen Schweiz oder dem Fichtelgebirge.

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



Familienurlaub direkt am Fluss: diie Pension Pulvermühle in Waischenfeld

Für Ausflüge durch die Fränkische Schweiz vermietet die Pension Segways und E-Bikes. Auf der großen Liegewiese direkt am Flussufer kann man außerdem grillen, Fußball spielen oder Trampolin springen.



Mit der Familie direkt neben dem Festspielhaus wohnen: das Festspiel Apart Tristan

Nur etwa 100 Meter vom Festspielhaus in Bayreuth entfernt ermöglicht diese Ferienwohnung einen tollen Familienurlaub in Bayreuth. Auch zu viert wird es in der Wohnung mit ihren drei Schlafzimmern nicht zu eng. Außerdem laden der Festspielpark und ein Wald in unmittelbarer Nähe nach einem anstrengenden Stadt-Tag zum Spazieren ein.



Ritterurlaub mit der Familie auf Burg Rabenstein

In Kirchahorn bei Bayreuth in der Fränkischen Schweiz kann man auf einer waschechten Burg übernachten. Das Hotel hat neben seinen 22 authentisch eingerichteten Zimmern eine 64 Hektar große Außenanlage mit Tropfsteinhöhle, einer Falknerei und zwei Restaurants zu bieten.



Bauernhofurlaub auf dem Ferienhof Fuchs in der Fränkischen Schweiz

Auf dem Ferienhof Fuchs gibt es Hasen, Schafe, Ziegen und Hühner. Den Besuchern stehen nicht nur kostenlose Fahrräder zur Verfügung. Die Unterkunft hält auch Tischtennisplatte, Tischkicker und eine Feuerstelle bereit.



Familienurlaub im Fichtelgebirge: der Familienklub Krug in Warmensteinach

Dieses Hotel ist speziell auf Familienurlaube ausgelegt. So bietet es zum Beispiel kostenlose Kinderbetreuung, geführte Familienausflüge oder ein ganztägiges Babybuffet an. Im Inneren lockt außerdem ein Pool mit Sauna und Dampfbad.