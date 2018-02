Entspannung auf Fränkisch: 5 Wellnesshotels in Bamberg und Umgebung

Vielfältige Landschaften, idyllische Bierkeller und die romantische Bamberger Altstadt: Wo kann man besser entspannen als hier? Diese 5 Wellnesshotels in Bamberg und Umgebung möchten wir Ihnen ans Herz legen.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!





Entspannung in Hain-Nähe: Wellnesshotel Villa Geyerswörth in Bamberg

Zur Altstadt sind es nur wenige Schritte, aber auch der von Maximilian I. Joseph angelegte Stadtpark Hain ist direkt um die Ecke und lädt zu erholsamen Spaziergängen ein. Im Hotel Villa Geyerswörth haben alle Zimmer ein Marmorbad, einen Flachbildschirm und eine edle hochwertige Einrichtung. Im Wellnessbereich gibt es eine Sauna und einen Fitness-Raum.



Wellness im Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg

Der Spa-Bereich im 4-Sterne-Hotel Residenzschloss ist klein aber fein: Allein oder zu zweit können Gäste dort entspannen. Zwei Badewannen, eine Sauna, ein Dampfbad, eine Whirlwanne und eine Ruhezone mit römischer Liege stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Fitnessbereich. Auch die Zimmer sind mit etwa 25 Quadratmetern Größe und edler Einrichtung sehr luxuriös. Das Wellnesshotel befindet sich in der Unteren Sandstraße, am Fuße des Michelsbergs und am Rand der Altstadt. Zum Hotel gehören ein Café mit Terrasse und das Restaurant Fürstbischof von Erthal.



Wellness an der Regnitz: Kongress Hotel Bamberg

Das 3-Sterne-Hotel mit Aussicht auf die Regnitz liegt neben der Konzerthalle, dem Zuhause der Bamberger Symphoniker. Ein Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Whirlwannen ist für eine kleine Gebühr zugänglich. Bei schönem Wetter kann man im Biergarten speisen. Das Restaurant Regnitz bietet einen herrlichen Ausblick auf den Fluss und das Kloster Michelsberg.



Wellnesshotel am Tor zur Fränkischen Schweiz: Schloss Burgellern

Wer es etwas ruhiger mag, findet im Landkreis Bamberg bei Scheßlitz ein ansprechendes Wellnesshotel. Das Schloss Burgellern war früher Bischofsresidenz. Heute können hier Gäste in luxuriösen Zimmern mit antiken Möbeln übernachten. Zum Hotel gehören ein Restaurant, ein Privatpark und ein großzügiger, moderner Saunabereich mit Erlebnisduschen, Fußbad und Entspannungszone. Es können auch Massagen gebucht werden, unter anderem eine Hot Stone Behandlung. In der Nähe befinden sich hier, am Eingang zur Fränkischen Schweiz, viele Wanderwege, zum Beispiel der Frankenweg.



Wellnesshotel auf dem Land: Hotel Gasthof Der Krug im Landkreis Bamberg

In Stegaurach im Landkreis Bamberg liegt das Hotel Krug, eingebettet in die für Franken typische Landschaft mit ihren weiten Feldern und Wäldern. Die Stadt Bamberg ist nur fünf Kilometer entfernt. Eine Sauna, ein Schwimmbecken und ein Fitnessraum sorgen für Entspannung und Bewegung. Im Sommer nistet ein Storchenpaar auf dem Schornstein. Im Restaurant mit Kachelofen wird mehrfach ausgezeichnete fränkische Küche angeboten.