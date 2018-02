5 Top-Tagungshotels in Bamberg und Umgebung

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



Tagungshotel in Bamberg mit Ballsaal: Kongress Hotel Bamberg





Hotel Nepomuk: Tagungshotel in Bamberg mitten in der Regnitz





Businesshotel in Bamberg mit Bowlingbahn: Center-Hotel Mainfranken





Barocke Noblesse im Tagungshotel Lindner auf Schloss Reichmansdorf





Schloss Burgellern: Tagungshotel bei Bamberg am Tor zur Fränkischen Schweiz



Die von der UNESO ausgezeichnete Weltkulturerbe-Stadt Bamberg ist mit ihren Sehenswürdigkeiten wie dem Alten Rathaus mitten in der Regnitz oder dem Kaiserdom ein idealer Standort für Veranstaltungen verschiedenster Art. Für Abwechslung sorgt außerdem die fränkische Landschaft in der Umgebung mit vielen Naturparks und der Fränkischen Schweiz in unmittelbarer Nähe. Diese 5 Tagungshotels in Bamberg bieten die passenden Veranstaltungsräume und unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Events.1400 Personen haben im befahrbaren Ballsaal des Kongress Hotels Bamberg Platz. Insgesamt gibt es in dem Businesshotel 14 Räume für Tagungen, Workshops und Konferenzen. Eine öffentliche Tiefgarage befindet sich direkt am Haus. Kooperationen mit dem benachbarten Residenzschlosshotel oder der nahe gelegenen Konzert- und Kongresshalle sind möglich. Das 3-Sterne-Hotel bietet außerdem einen Spabereich mit Sauna, Dampfbad und Badewannen, sowie ein eigenes Restaurant mit Biergarten.Das Hotel Nepomuk steht mitten in der Regnitz im Bamberger Mühlenviertel. Es bietet gemeinsam mit dem dazugehörige Stadtpalais Schiller 16 und dem Restaurant Eckerts sieben Tagungsräume. Das barocke Stadtpalais wurde 1740 von Heinrich Dientzenhofer gebaut und schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Im Restaurant Eckerts können Get-togethers oder auch gemeinsame Kochkurse als Teamevent organisiert werden.Die größte Bowlinganlage Oberfrankens lädt zu Teamevents für große und kleine Gruppen ein. Die 3-Sterne-Unterkunft Center-Hotel Mainfranken verfügt außerdem über fünf Tageslicht-Tagungsräume zwischen 60 und 70 Quadratmetern und ist verkehrsgünstig am Rande der Stadt gegenüber dem Unternehmen brose gelegen.Im Landkreis Bamberg, in Schlüsselfeld, befindet sich das Lindner Hotel Schloss Reichmannsdorf mit großer Parkanlage und einem 18-Loch-Golfplatz. Es bietet acht Veranstaltungsräume für bis zu 250 Personen, ein hoteleigenes Restaurant und eine Hotelbar. Der Naturpark Steigerwald kann vom Hotel aus über Wander- und Radwege erkundet werden.Acht Tagungs- und Eventräume mit Blick auf den 70.000 Quadratmeter großen Schlosspark bietet das Businesshotel Schloss Burgellern. Das Schloss war früher eine Bischofsresidenz. Im hoteleigenen Restaurant werden Kochkurse für ein außergewöhnliches Rahmenprogramm angeboten. Für Abwechslung sorgen auch der Wellnessbereich mit Sauna und viele Wander- und Radwege am Eingang zur Fränkischen Schweiz.