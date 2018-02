Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



4-Sterne-Hotels in Bamberg: Bamberger Hof Bellevue





4-Sterne-Hotels in Bamberg: Hotel Nepomuk im Bamberger Mühlenviertel





4-Sterne-Hotels in Bamberg: Hotel Villa Geyerswörth





4-Sterne-Hotels in Bamberg: Hotel Messerschmitt





4-Sterne-Hotels in Bamberg: Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg



Mit seiner Altstadt, den kleinen Gässchen, der rauschenden Regnitz und über 1000 Jahren Geschichte ist Bamberg eine Stadt, die einen Besuch lohnt. Die fränkische Gemütlichkeit ist viel gerühmt. In einer der Brauereien oder einem der Biergärten können sich Gäste ein Bild davon machen. Für einen angenehmen, komfortablen Aufenthalt gibt es verschiedene 4-Sterne-Hotels in Bamberg. Eine Auswahl haben wir hier zusammengestellt.In der Bamberger Innenstadt am Schönleinsplatz, fünf Minuten vom Alten Rathaus entfernt, befindet sich das 4-Sterne-Hotel Bamberger Hof Bellevue. Das restaurierte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit dem großen Schriftzug "Bamberger Hof" fällt schon von Weitem auf. Von der Dachterrasse aus hat man einen Ausblick auf die Bamberger Altstadt. Die Zimmer sind teilweise mit antiken Möbeln ausgestattet und beinhalten eine Minibar und ein eigenes Bad.Das 4-Sterne-Hotel Nepomuk liegt mitten in der Regnitz im Bamberger Mühlenviertel in der Innenstadt. Sehenswürdigkeiten wie Dom und Altes Rathaus sind zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar. In dem alten Fachwerkgebäude und einem modernen Anbau befinden sich auch ein hoteleigenes Restaurant, ein offener Kamin und eine sonnige Terrasse.Am Ufer des Ludwig-Donau-Main-Kanals, nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt, bietet das Hotel Villa Geyerswörth 4-Sterne-Komfort für alle Reisenden. Die Zimmer sind edel eingerichtet und mit einem extra Marmorbad ausgestattet. Zum Hotel gehören ein eigenes Restaurant mit Terrasse und Lobbybar, eine Sauna und ein Fitnessraum.Das Hotel Messerschmitt in der Einkaufsmeile Lange Straße stammt aus dem Jahr 1832. Es eignet sich optimal als Ausgangspunkt für Stadterkundungen. Die Obere Brücke mit dem Alten Rathaus ist direkt um die Ecke. Für Seminare und Konferenzen gibt es Tagungsräume für bis zu 60 Personen. Das zum Hotel gehörige Restaurant wurde vom Feinschmecker Guide mehrfach ausgezeichnet. Das Hotel beinhaltet außerdem einen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool und Massageraum.Das Gebäude des heutigen Hotels Residenzschloss Bamberg wurde 1787 erbaut. Die Zimmer sind mit etwa 25 Quadratmetern besonders groß. Das Hotel befindet sich im ruhigen Teil der Sandstraße am Rande der Altstadt. Im Café mit Terrasse werden frisch gebackene Kuchen angeboten. Für Veranstaltungen stehen neun Tagungsräume zur Verfügung. Zum Hotel gehören außerdem das Restaurant Fürstbischof von Erthal sowie ein Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Ruhezone.