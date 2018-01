Restaurants in Bayreuth: Unsere 5 Geheimtipps für jeden Geschmack

Wirtschaften wie das "Oscar" sind in Bayreuth nicht unbekannt. Im Gegenteil: Ihre Bekanntheit ziehen immer wieder viele Touristen und auch Einheimische an, da werden die Plätze schon mal knapp. Wer keine Lust auf die typischen Restaurants in der Fußgängerzone hat, ist an diesen fünf Plätzen garantiert richtig:



1. Das Herpichs

Von außen unscheinbar, von innen stilvoll. Im ehemaligen Wohnhaus von Bayreuths Dichter Jean Paul hat sich Heiner Herpich der Petite Cuisine verschrieben. Wer sich schlecht entscheiden kann, hat hier keine Probleme.



Immer wieder neue, kleine Kreationen, können hier beliebig zusammengestellt werden oder man lässt sich mit einem Menu Surprise überraschen. Seit über 20 Jahren ist Herpichs Feinschmecker-Service ebenso eine feste Catering Größe in Bayreuth.



ADRESSE: Friedrichstraße 10

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag - Samstag: ab 17:30 Uhr

Sonntag geschlossen

WEBSITE: www.herpichs.de





2. Hansl's Holzofenpizzeria

In einer kleinen versteckten Ecke des alten Postgebäudes am Jean-Paul-Platz, befindet sich die kleine Holzofenpizzeria. Sitzen kann man hier nur mit Reservierung, die Meisten nehmen ihre Pizza aber mit nach Hause.



Ganz exklusiv: Auf kleinen Bestellscheinen, kann man seine Pizza ganz individuell belegen. Einfach ankreuzen und abgeben.



ADRESSE: Friedrichstraße 15

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag - Sonntag: 10 - 22:30 Uhr

WEBSITE: www.hansls-holzofenpizzeria.de





3. La Cantinella

Abseits des Trubels der Innenstadt liegt das italienische Restaurant La Cantinella. Zwischen kleinen Gassen, fühlt man sich gleich wie in bella italia.

Die Speisekarte ist klein und übersichtlich, aber immer mit frischen saisonalen Gerichten bestückt.

Für Pasta und Pizza Liebhaber die richtige Anlaufstelle.



ADRESSE: Jean-Paul-Straße 11

ÖFFNUNGSZEITEN:

Dienstag- Samstag: 11:30 - 14 Uhr, 17:30 - 0 Uhr

Sonntags: 11:30 - 14 Uhr

Montags: geschlossen

WEBSITE: www.lacantinella-bayreuth.de





4. Conny's Buschenschänke

Hier finden waschechte Franken traditionelle Speisen und eigens gebrautes Beck'n' Bier. In den Monaten Mai, Juni, September und Oktober können Brotzeit-Klassiker und täglich wechselnde Schmankerl im idyllischen Innenhof genossen werden.



Was zum schmunzeln: Die Speisekarte ist auf "fränkisch" geschrieben (eine Hochdeutsche Version gibt es selbstverständlich auch)



ADRESSE: Jean-Paul-Straße 7

ÖFFNUNGSZEITEN:

werden rechtzeitig auf Homepage und Facebook veröffentlicht

WEBSITE: www.baeckerei-lang.de/buschenschaenke





5. Wagaya

Der erst neu eröffnete Japaner, ist Anlaufstelle für Meeresfrüchte- und Sushi-Freunde. Ob japanische Vorspeisen, Dim Sum oder Sushirollen aller Art, wer es asiatisch mag, findet hier gewiss etwas.



Alle Speisen werden frisch zubereitet und wer sich mit Sushi nicht auskennt, bekommt eine freundliche Beratung zur Seite gestellt.



Tipp: unbedingt vorab reservieren, da die Plätze begrenzt sind.



ADRESSE: Richard-Wagner-Straße 31

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag: 11:30 - 14:30 Uhr, 17:30 - 23 Uhr

Dienstag: 11:30 - 23 Uhr

Mittwoch - Samstag: 11:30 - 14:30 Uhr, 17:30 - 23 Uhr

Sonntag: 16 - 22 Uhr

WEBSITE: www.facebook.com/wagaya.bayreuth/