Der neue Club im Herzen Kulmbachs

Der Music Club KU7 Lounge & Bar öffnet endlich seine Pforten, um dem Kulmbacher Nachtleben frischen Schwung zu verleihen. Heute zunächst nur für geladene Gäste, aber ab morgen dürfen sich alle Nachtschwärmer ein Bild von der neuen Party-Location in der Klostergasse 7 - 9 machen. Undmit der Adresse erklärt sich auch der Name des neuen Clubs: KU steht für Kulmbach und die Ziffer für die Adresse in der Klostergasse 7.





Einmalig in Kulmbach



Das Ku7 ist in Bezug auf Ambiente und Ausstattung einmalig in Kulmbach und der Region. Hochwertig und stilvoll eingerichtet, liebevoll dekoriert - und mit geschickt arrangierten Bereichen innerhalb der Location, schafft das Ku7 mit seinem Team Lust auf Party. Mit coolen Drinks, leckeren Snacks, einem großen Tanzbereich und einem Chill-Bereich bieten die drei Geschäftsführer ihren zukünftigen Gästen Holger Sattler, Oliver Weschenfelder und Toni Vullo Abwechselung pur.

Als die Gastronomen Oliver Weschenfelder ("Patchwork"), Toni Vullo ("La Dolce Vita") und Holger Sattler (Restaurant und Hotel "rot") im vergangenen Herbst ankündigten, das ehemalige EKU-Inn (zuletzt Sushi-Bar) wiederzubeleben, schlug diese Nachricht in Kulmbach ein wie eine Bombe.

Seit Dezember arbeiteten die Handwerker mit Hochdruck, unter anderem wurde neue Schanktechnik installiert. Andere Handwerker installierten die Musiktechnik oder verlegten den Tanzboden.

Allerdings darf man sich unter dem Musikclub mit 80 Sitzplätzen auf 250 Quadratmetern - es passt aber die doppelte Anzahl von Besuchern rein - keine Diskothek alten Stils vorstellen. "Großraumdiskos wie früher hat man heute nicht mehr", betont Sattler. "Wir sind ein Musikclub mit gemütlicher Atmosphäre. Man muss nicht tanzen, man kann einfach nur einen Drink nehmen und sich unterhalten."

Bedient wird im KU 7 - mit Ausnahme der zwei VIP-Boxen, die man für private Feiern mieten kann - nicht. Speisen und Getränke holen sich die Gäste an zwei Tresen selbst ab. Die Rechnung wird - wie auch der Eintritt - bargeldlos bezahlt. "Die Karte wird an der Hauptkasse aufgeladen", erläutert Sattler. Und natürlich bekommt man für sein Geld auch ordentlich etwas geboten. Um ausgelassen zu feiern ist eine große Auswahl an leckeren und exklusiven Drinks für das KU7-Team von großer Bedeutung. So findet man neben bekannten Marken auch besondere und ausgesuchte Spezialitäten. Damit niemand hungrig feiern muss, werden verschiedene ausgewählte Kleinigkeiten angeboten. "Mit viel Liebe und italienischem Anspruch zubereitet, liefern wir dir den perfekten Snack für zwischendurch. Damit kann die Party garantiert weitergehen" versprechen die drei KU7-Macher.

Geöffnet ist das Lokal - Einlass ab 18 Jahren - an drei Tagen: Donnerstag von 20 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag von 21 bis 4 Uhr. Bei entsprechender Nachfrage ist an eine Teenieparty oder einen Tanztee für die reifere Generation am Sonntagnachmittag gedacht.





Der beste Soundtrack für die Partynacht



Erfahrene DJs wie Frosch und Sven B. aus Kulmbach oder Jackson aus Bayreuth sorgen für die Musik, die ein Publikum von 20 bis 60 ansprechen soll. "Wir sind breit gefächert", versichert Weschenfelder. "Es gibt Musik mit Niveau und zum Tanzen von den Sechzigern bis heute. Aber auch Disko, Latin, Rock'n'Roll oder Schlager. Die DJs haben das Gespür, auf die Leute einzugehen."