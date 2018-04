Spezial, Wilde Rose & Co.: Die schönsten Bierkeller in Bamberg und Umgebung

Spezial-Keller





Die Bierkellersaison hat endlich ganz offiziell begonnen. Und was gibt es schöneres, als sein kühles Seidla auf einem der schönsten Bierkeller in Bamberg und im Landkreis Bamberg zu genießen? Einige möchten wir Ihnen kurz vorstellen.Der Spezial-Keller hat ganzjährig geöffnet. Am Montag ist Ruhetag. Von Dienstag bis Samstag kann man ab 15 Uhr sein Bier mit dem Blick auf Bamberg genießen. Am Sonntag und an Feiertagen hat der Keller ab 10.30 Uhr geöffnet.Unter schattigen Kastanien oder in der gemütlichen Brauereigaststätte wird hier deftige fränkische Küche angeboten. Der Fässla-Keller zählt zu den beliebtesten Kellern in Bamberg und hat täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet.Fränkische Bratenküche, Innereien und deftige Brotzeiten zum Eigenbräu gibt es hier in der Gaststube oder im großen Biergarten mit Blick zur Altenburg. Der Biergarten am Greifenklau hat täglich ab 10.30 Uhr geöffnet. Sonntag und Montag ist hier Ruhetag.Selbst gebrautes Bier und Brotzeit mit deftigen Snacks unter Kastanien sowie Konzertprogramm im Musikpavillon gibt es im Wilde Rose Keller am Oberen Stephansberg. Geöffnet hat er jeden Tag von 16 - 23 Uhr.Er hat ganzjährig geöffnet. Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage - allerdings nicht bei schönem Wetter! Von Montag bis Freitag können die Gäste ihr Bier hier ab 16 Uhr genießen. Am Samstag ist ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.Der Keller hat von Mai bis Oktober geöffnet. An Werktagen lädt er seine Gäste von 15 bis 23 Uhr sowie am Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 23 Uhr ein.Bei schönem Wetter hat der Bierkeller Hummel von 1. Mai bis 31. August geöffnet. Mittwoch und Samstag sind die Ruhetage. Hier können die Gäste von Montag bis Freitag ab 17 Uhr die Bier-Saison genießen. Sonntags und an Feiertagen ist bereits ab 15 Uhr geöffnet.Der Häschaadä Keller kennt keinen Ruhetag. Von April bis Oktober macht er täglich ab 15 Uhr auf. Bei schlechtem Wetter hat der Keller geschlossen.Der St. Georgen-Bräu-Keller in Buttenheim ist nur bei schönem Wetter geöffnet. Am Freitag gibt es dort frischen Fisch - Makrelen und Saiblinge. Der Bierkeller ist täglich ab 14 Uhr geöffnet, sonn- und feiertags ab 11 Uhr. Es gibt keinen Ruhetag.Der Löwenbräu-Keller ist ab dem 09. März 2017 geöffnet. Geöffnet hat er von Donnerstag bis Montag ab 11 Uhr, sonntags ab 10 Uhr.An einem kleinen Berg gelegen is der Wagner-Keller in Kemmern. Von April bis September hat er von Montag bis Samstag ab 14:00 Uhr geöffnet. Sonntag und Feiertage ab 9:30 Uhr mit fränkischem Mittagstisch.Auch der Biergarten in Rattelsdorf hat am Montag i Ruhetag, Dienstag und Donnerstag öffnet der Biergarten ab 13 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 12 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.