Brauhaus, Burgschänke & Co.: Das sind die schönsten Biergärten in Coburg

Ob Brotzeit, warme Speisen, Erfrischungsgetränke oder einfach nur Bier - auf Bierkellern gibt es alles dem Magen eines Franken gefällt. So auch in und um Coburg. Wir haben die schönsten Bierkeller der Umgebung herausgesucht:In Coburgs zweit größtem Innenstadt Biergarten mit bis zu 86 Sitzplätzen, gibt es für Gäste jeden Tag ab 11.00 Uhr durchgehend warme Speisen. Neben Spezialitäten der fränkischen Küche wartet das Brauhaus ebenfalls mit hauseigenen Bierspezialitäten auf.Der Prinzengarten liegt am Theaterplatz mitten in Coburg und ist nach Prinz Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld benannt. Bei schönem Wetter ist der Garten täglich von 11.00 - 22.00 Uhr geöffnet.Bei schönem Wetter hat der Biergarten Montag bis Donnerstag ab 16.00 Uhr geöffnet, Freitag und Sonntag schon ab 14.00 Uhr. Bierauswahl gibt es dort genug: Fuhrmannstrunk und das Prinz-Albert-Pils sprudeln beide vom Fass, darüber hinaus gibt es Zwickl, Luthertrunk, Hochzeitsbier, Hefeweizen und ein leichtes Erntebier.Leikeim Bier, Fränkische Brotzeiten, Wildspezialitäten und der Sauerbraten als Geheimtipp: Das alles bietet der Felsenkeller in Neuses täglich ab 10.00 Uhr.Neben Buttenheimer Löwenbräu und Riedenburger Weißbier gibt's bei Hobbybrauer Ed außerdem noch sein eigenes Hausbräu. In der Küche werden klassische fränkische Brotzeiten sowie warme Kleinigkeiten angeboten. Der Biergarten hat bei schönem Wetter von Dienstag bis Freitag ab 16.30 Uhr geöffnet.In der herzöglichen Burganlage von 1225 serviert das urige Restaurant mit Panoramaterrasse deutsche Gerichte. Geöffnet ist der Biergarten jeden Tag von 10.00 bis 18.30 Uhr.Der Biergarten im Gasthaus "Zum Auerhahn" im Lautertaler Ortsteil Rottenbach ist Freitag und Samstag ab 17.30 Uhr und sonntags von 11.30 Uhr bis 15 Uhr und wieder ab 17.00 Uhr geöffnet.Mitten in der Natur gelegen mit Aussicht über Bad Rodach bis zum Thüringer Wald liegt der Biergarten des Ausflugslokals Sankt Georgenberg. Geöffnet ist das Lokal Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 21 Uhr. Weitere Infos auf der Internetseite Sie kennen Bierkeller oder Biergärten in ihrer Region, die bereits geöffnet haben? Dann schreiben Sie uns über eine E-Mail Sie wollen sofort über Neuigkeiten aus Franken informiert werden? Probieren Sie unsere kostenlose News-App!