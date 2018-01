Die 10 schönsten Bars und Kneipen in Nürnberg

1. Mata Hari Bar



Die Mata Hari Bar bezeichnet sich selbst auf ihrer Homepage als kleinste schönste Bar Nürnbergs seit 1994. Die kultige Bar unterhält ihre Gäste mit Liveprgrammen und DJs. Auf der Getränkekarte ist für jeden etwas dabei: egal ob Likör, Absinth oder Whiskey aus den verschiedensten Regionen.Weißgerbergasse 3190403 NürnbergMittwoch & Donnerstag: 20 – 2 UhrFreitag & Samstag: 20 - 4 UhrSonntag, Montag und Dienstag geschlossenDie rote Bar ist nichts für Spießer. Die stylishe und kreative Cocktailbar befindet sich in der Nürnberger Altstadt. Seit 2002 werden hier klassische als auch moderne Cocktails serviert.Peter-Vischer-Straße 390403 NürnbergDienstag – Samstag: ab 20 UhrSonntag und Montag geschlossenWer in Nürnberg nach Südseefeeling sucht ist im Kon Tiki genau richtig. Neben exotischen Cocktails stehen in der Karte auch Steaks- und Fisch-Spezialitäten sowie vegetarische und vegane Gerichte.Untere Wörthstraße 10–1490403 NürnbergSonntag bis Mittwoch: 18 - 1 UhrDonnerstag bis Samstag: 18 – 2 UhrDer Pub kann mit seiner Atmosphäre punkten. In historischen Gemäuern gibt es jeden Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag Live Musik. Außerdem finden regelmäßig verschiedenste Tastings statt.Schlehengasse 3190402 NürnbergMontag bis Donnerstag: 19 – 1 UhrFreitag und Samstag: 19 – 2 UhrSonntag: 19 – 1 UhrIn der hippen Bar, die eine Karte von Australien an der Decke hat, gibt es neben einer Auswahl an Cocktails auch einige Gerichte auf der Karte. Serviert werden typisch australische Gericht wie Känguru-Burger. Wer etwas neues probieren möchte kann in der Australian Bar auch Insekten zum Essen bestellen.Obstmarkt 2690403 NürnbergMontag bis Donnerstag: 12 – 1 UhrFreitag: 11 – 2 UhrSamstag: 10 - 2 UhrSonntag: 9 – 1 UhrDer Irish Pub befindet sich in urigen Gewölbekellern in unmittelbarer Nähe des Cinecitta Kinos. Auf der Karte des Pubs stehen diverse Biere und Whiskeys sowie landestypische Gerichte.Wespennest 6–890403 NürnbergMontag bis Donnerstag: 14 – 1 UhrFreitag: 14 – 2 UhrSamstag: 11 - 2 UhrSonntag: 11 – 1 UhrDas Zeit und Raum bezeichnet sich selbst als das Wohnzimmer der Altstadt. In vielen kleinen Räumen, die sich jeweils unter einem anderen Motto stehen, werden ausgefallene Getränke und Speisen serviert.Wespennest 290403 NürnbergMontag bis Freitag: ab 17 UhrSamstag, Sonntag und an Feiertagen: ab 9 UhrDas Wanderer besteht aus zwei verschiedenen Locations, die beide aber direkt nebeneinander liegen. Direkt an der Stadtmauer und in der Nähe des Albrecht Dürer Hauses befindet sich die Wanderer Café Bar und das Bieramt. Bei beiden Locations kann man ab Mai seine Getränke an der frischen Luft mitten in der Altstadt genießen.Beim Tiergärtnertor 2–690403 NürnbergDienstag bis Samstag: 10 – 19 UhrSonntag: 12 – 19 Uhrtäglich: 10 – 24 UhrDienstag bis Sonntag: 17 – 24 UhrMontag: 17 – 24 UhrDienstag bis Sonntag: 14 – 24 UhrDie afrikanisch angehauchten Bar ist bekannt für ihre eigens kreierten Cocktails. Die Bar ist im afrikanischen Kolonialstil gestaltet und legt viel Wert auf Qualität. Außerdem servieren sie Knabbereien, kalt sowie warme Speisen.Troststraße 1090429 NürnbergMontag bis Donnerstag: 20 – 1 UhrFreitag und Samstag: 20 – 2 UhrWie der Name schon sagt dreht sich im Bierwerk alles ums Bier. Insgesamt 150 wechselnde Biersorten werden angeboten. Highlight sind die Bier-Cocktails, egal ob exotisch oder süß. Dazu gibt es, wie es sich gehört, eine Vesperkarte.Unschlittplatz 990403 NürnbergMontag bis Donnerstag: 18 – 24 UhrFreitag und Samstag: 18 – 2 Uhr