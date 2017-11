Verkaufsoffener Sonntag in Ebermannstadt

Mit Beginn des Novembers rücken das Weihnachtsgeschäft und die dazugehörigen Einkäufe in den Mittelpunkt. Eine gute Gelegenheit für entspanntes Einkaufen und gemütliches Bummeln bietet der verkaufsoffene Sonntag in Ebermannstadt am 12. November.

Ab 10.30 Uhr kann der Jahrmarkt auf dem Marktplatz aufgesucht werden. Angeboten werden Keramik, Haushaltswaren und vieles mehr. Von 12.30 bis 17.30 Uhr öffnen dann auch die Geschäfte der Innenstadt ihre Türen. Etwa Fey & Eye Optik.



Kleinster Sehtest der Welt

Das Fachgeschäft wartet mit dem "kleinsten Sehtest der Welt" auf, so Inhaber Georg Fey. Besucher sind gefordert, einen Faden durch ein Nadelöhr einzufädeln, eine knifflige Angelegenheit. Auch sind hier die neuen "Eyescreen"-Brillen zu haben. Gedacht sind diese für den häufigen Gebrauch von Laptop, Tablet oder Smartphone, denn sie schwächen das Blaulicht der Geräte ab. Ähnlich umfangreich das Angebot von Optik Schütz. Topaktuelle Brillen sind selbstverständlich. Das Team berät Sie gerne, welches Modell am besten passt. Darüber hinaus sind kompakte und mobile elektronische Sehhilfen erhältlich, u. a. das Bildschirmlesegerät "eMag HD flex" oder die Lese- und Rätsellupen "Scribolux" und "Makrolux". Der integrierte "Color-Boost"-Kontrast sorgt für noch klareres Sehen und brillante Farben, ideal zum Lesen von Dokumenten. "Scribolux" wurde für alle Fans von Kreuzworträtseln entwickelt. Die energiesparende LED sorgt für sehr gute Ausleuchtung und vergrößert das Kleingedruckte in den Kästchen, der Spaß am Rätseln bleibt ungetrübt. "Makrolux" ist eine neue Segmenthellfeldlupe. Sie liefert gute Zeilenführung und tolle Ausleuchtung - unabhängig vom Umgebungslicht.



Modisch durch den Winter

Flott unterwegs und zugleich mollig warm eingehüllt lässt sich die Winterzeit leicht überstehen. Das Team von Textil Winkler berät Sie, wie Sie am besten durch den Winter kommen und dabei immer top aussehen. Das Fachgeschäft hält die aktuelle Wintermode für Sie bereit.

Am Sonntag öffnet auch der Rewe-Markt. Hier finden Sie neben komfortablen Parkmöglichkeiten WLan zum Nulltarif. Das Sortiment wartet mit etlichen Highlights auf, darunter große Auswahl an deutschen Weinen, regionale Spezialitäten und hauseigene Fleisch- und Wurstproduktion. Adventliche Naschereien sind selbstverständlich auch schon im Aufgebot.Damit Sie komfortabel und sicher Ihre neuesten Errungenschaften nach Hause transportieren können, hat das Autohaus Hirsch topaktuelle Neu- und Gebrauchtwagen bereitgestellt. Von 13 bis 17 Uhr können die Fahrzeuge begutachtet werden. Das Lieblingsfahrzeug zu bezahlbaren Raten ohne Anzahlung gleich mitnehmen? Kein Problem. Ohne große Hürden lässt sich auch gleich eine Probefahrt vereinbaren.



Wertiger Adventskalender

Die Werbegemeinschaft Ebermannstadt freut sich auf Ihren Besuch in Ebermannstadt. Zusammen mit dem Stadtmanagement ist ein Adventskalender erstellt worden, der mit vielen Gutscheinen beglückt. Zu haben ist der wertige Begleiter durch die Adventszeit in den teilnehmenden Geschäften. ace