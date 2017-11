Verkaufsoffen im Gewerbepark Gremsdorf

Der Advent naht mit riesen Schritten und wer noch nicht an Weihnachten und an die Bescherung gedacht hat, der sollte sich jetzt schon einmal in Ruhe nach schönen und qualitativ hochwertigen Weihnachtsgeschenken umsehen. Der Gewerbepark Gremsdorf lädt Sie am kommenden Wochenende zum vierten verkaufsoffenen Sonntag ein.

Am Sonntag, 26. November, öffnen ab 13 Uhr die Factory-Outlet-Läden im Gewerbegebiet - nahe der Autobahnausfahrt Höchstadt Ost und an der B 470 gelegen - ihre Pforten. Der letzte der vier Einkaufssonntagen 2017 stimmt die Besucher auf den Winter und die Weihnachtszeit ein. Keine langen Wege und dennoch alles an einem Platz - das ist ein wichtiger Vorteil im Gewerbepark Gremsdorf.



Gut gerüstet

Die Gelegenheit ist wieder gut, sich und die ganze Familie mit allem, was man für die dunkle und kalte Jahreszeit braucht, wie passende, warme Kleidung nebst Unterwäsche und festes Schuhwerk zu versorgen. Nicht nur mit Dingen für das äußere Wohl, sondern auch für das innere Wohlbefinden, die Gesundheit, kann man sich an diesem Sonntag eindecken. Alle Läden sind geöffnet und die Besucher, ob Groß oder auch Klein, haben die Gelegenheit, gemütlich durch die Geschäfte zu bummeln, sich zu informieren und natürlich auch einzukaufen. Zwischendurch kann man sich mit einer Tasse Kaffee oder Tee und einem leckeren Stück Kuchen aufwärmen, um dann für den weiteren Bummel gestärkt zu sein. Im Gewerbepark gibt es preiswerte Markenware und viele Menschen aus nah und fern kommen immer wieder gerne nach Gremsdorf.



Für die ganze Familie

Die Firma Schiesser bietet zum Beispiel Tag- und Nachtwäsche für die ganze Familie: Seit mehr als 140 Jahren vertrauen Kunden der Marke Schiesser - eine Marke mitten im Zeitgeschehen, die ihren Wurzeln treu bleibt und zugleich neue, zukunftsorientierte Werte schafft. Die hohe Qualität bei Material und Verarbeitung wird weltweit von Jung und Alt geschätzt. Schiesser-Wäsche begleitet Menschen ein Leben lang. So ist die Marke zum Synonym geworden für jene Kleidungsstücke, die dem Menschen buchstäblich am nächsten sind. Auf über 350 Quadratmetern schafft Schiesser ein echtes Einkaufserlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an hochwertiger Markenware. Es werden Tag- und Nachtwäschekollektionen für Damen, Herren und Babys in unterschiedlichsten Materialien, Dessins und Schnittformen zu stark reduzierten Preisen angeboten. Auf der Nachtwäsche für Kleinen findet man viele Kindermotive wie beispielsweise Captain Sharky. Das Kombinationsprogramm Mix & Relax - hier kann man Ober- und Unterteile in verschiedenen Größen oder Farben kombinieren, Bademoden, Damen- und Herren-Bademäntel, funktionale Sportwäsche wie zum Beispiel Thermo-plus oder Thermo-light und Sport-BH's komplementieren den großzügig und gut strukturierten Verkaufsraum. Zudem wird natürlich der Service bei Schiesser ganz groß geschrieben. Das qualifizierte Verkaufsteam rund um Filialleiterin Erika Quirin bietet von Montag bis Freitag von 9.30 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 18 Uhr kompetente und professionelle Beratung rund um alle Schiesser-Produkte an. Kommen Sie vorbei - es lohnt sich!

Johanna Blum