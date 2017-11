Valentinstag: 7 schlimme Geschenke

In knapp drei Wochen ist es wieder soweit: Verliebte, Paare und Eheleute freuen sich über Schokolade und Blumenstrauß. Manch einer darf auch über etwas entzückt sein, dass er so rein gar nicht erwartet hat: bestickte Handtücher beispielsweise, oder ein Kerzenständer. Was ihr eurem/r Liebsten nicht schenken solltet, verraten wir hier.



1. Ein Schlafsack zum Anziehen

Es gibt normale Decken, die Großmütter gerne zum Nickerchen benutzen, und es gibt Decken, die wie ein Schlafsack aussehen und die man anziehen kann. Solch ein Geschenk sollten Sie vermeiden – oder wollen Sie Ihrem Partner mitteilen, dass er seine Kurven besser verhüllen sollte?



2. Schatzersatz

Es soll ja tatsächlich noch Männer geben, die am Valentinstag Kuscheltiere verschenken. Soweit eigentlich kein Problem, schließlich gibt es durchaus putzige Gefährten. Wenn diese allerdings ein T-Shirt tragen, auf dem „Schatzersatz“ steht, sollten Sie die Finger davon lassen. Eigentlich nur zu Ihrem Vorteil. Oder wollen Sie Ihrer Liebsten deutlich machen, dass Sie und ein flauschiger Teddybär die gleichen Qualitäten haben?



3. Einen Fake-Oscar

„And the Oscar goes to…“ – Hoffentlich nicht zu Ihrem Schatz. Auch wenn er oder sie einen Oscar verdient hätte, ist diese Figur nicht das Richtige für einen Tag wie den 14. Februar. Was soll Ihr Gegenüber schon damit anfangen? Es steht statisch in der Ecke und verstaubt. Wirklich super! Bleibt nur zu hoffen, dass es bei Ihrer Liebe nicht genauso frisch aussieht.



4. Herzschloss mit Gravur

Jeder kennt sie ja, selbst in Bamberg gibt es eine: die Brücken mit den vielen Schlössern. Klein und groß, leicht und schwer reihen sie sich aneinander, in jedes unterschiedliche Initialen geritzt oder graviert. Blöd nur, wenn die Beziehung trotz des massiven Schlosses scheitert. Denn dann muss das Schloss weg. Wollen Sie dieses Risiko wirklich auf sich nehmen?



5. Kissen mit Bild

Gut, der eine mag es, der andere findet es furchtbar. Ob sich der Kopf nun angenehm auf dem Kissen betten lässt, hängt ja auch nicht vom Aufdruck ab, sondern von der Qualität des Kissens. Ein schönes Foto erinnert Sie jedoch bei Abwesenheit Ihres Partners ebenfalls an gemeinsam verbrachte Stunden – und das in besserer Qualität.



6. Umarmende Salz- und Pfefferstreuer

Lassen die Finger davon! Erinnert an Flohmarktgeschirr und was, bitteschön, wollen Sie damit zum Ausdruck bringen? Ihr Gegenüber und Sie passen wie Salz und Pfeffer zusammen? Na, wenn das mal gut geht.



7. Pärchenhandschuhe

Lobenswert, wenn Sie immer Händchen halten wollen, aber muss das ausgerechnet mit einem gemeinsamen Handschuh sein? Sieht zwar lustig aus, ist aber total unpraktisch. Und sollten Sie sich einmal während des Spaziergangs streiten, darf einer seine Hand dann erfrieren lassen. Ja, da kann man so ein Geschenk doch wirklich nur empfehlen.



Blumen und Schokolade

Dieses Geschenk ist sicher nicht das Einfallsreichste, was ein Mann einer Frau am Valentinstag schenken kann, dennoch kann es von Herzen kommen. Zudem gehen ein schön zusammengestellter Strauß vom Floristen, in dem sich die Lieblingsblumen der Partnerin wiederfinden, und Schokolade einfach immer. Besonders das Herz von Blumenliebhaberinnen kann man damit zum Schlagen bringen. Und das ist es ja auch, was einem am 14. Februar wieder ganz bewusst werden sollte: dass zwei Herzen im Einklang schlagen.