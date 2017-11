Valentinsgeschenke für Männer

Ein Geschenk für Mama oder die beste Freundin? Kein Problem. Schwieriger ist es da für den Freund, Verlobten oder Ehemann. Männer kaufen sich die Dinge, die sie gerne hätten, und Wünsche bleiben da kaum über. Vor allem nichts, was für den romantischsten aller Tage im Jahr geeignet ist. Wer dem Liebsten trotz der Wunschlosigkeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte, hier finden Sie einige Ideen fernab von Herz-Schlüsselanhängern und kitschigen Foto-Kissen.

Eine Holzarmbanduhr Seit einiger Zeit sind sie im Trend: die Uhren, deren Gehäuse und Band vollständig aus hochwertigem Holz gefertigt sind. Beim Material stehen Ihnen ganz unterschiedliche Hölzer zur Verfügung. Bambus, Rosenholz, Ahorn, Ebenholz oder Eiche sind zu erschwinglichen Preisen verfügbar.

Eine Holzuhr ist aufgrund der natürlichen Maserung des Holzes stets individuell und außerdem leicht und angenehm zu tragen. Wenn Ihr Mann gerne Uhren trägt, freut er sich sicher über ein solches Exemplar.



Einen USB-Stick Das mag auf den ersten Blick etwas unkreativ klingen, jedoch gibt es mittlerweile USB-Sticks in allen nur vorstellbaren Designs und Materialien. Meine Favoriten sind aus Holz oder Beton gefertigte Sticks und solche im Star-Wars-Design. Jedoch gibt es sie auch in Form von Lego-Männchen, Flaschenöffnern und Goldbarren.

Wer dem praktischen Geschenk eine romantische Note verleihen möchte, der lädt Lieblingsfilme, Kennenlern-Lieder, Bilder oder Ähnliches darauf.



Eine Bierführung Diese Geschenkidee ist ganz klar ausschließlich für Bierliebhaber gedacht. Wenn Ihr Liebster gerne das ein oder andere Bier genießt, dann könnte er sich durchaus über eine solche Führung freuen. Man besichtigt gemeinsam mit einem Stadtführer den Ort und macht nur Halt, um ein Bier zu trinken und etwas über die entsprechende Brauerei zu erfahren. Diese Führungen variieren je nach Stadt, drehen sich aber alle um das Bier. Wenn Sie persönlich kein Bierliebhaber sind, schenken Sie Ihrem Partner doch zwei Karten, damit er einen Freund mitnehmen kann. Er muss den Gutschein ja nicht am Valentinstag einlösen!

In Bamberg finden Sie Bierführungen unter:

www.abenteuer-bamberg.de und

www.erlebnis-kulturerbe.de



Ein Reisesparschwein Schenken Sie Ihrem Liebsten ein Sparschwein für einen bestimmten Zweck. Das Geld, das gemeinsam eingezahlt wird, ist ausschließlich für den nächsten gemeinsamen Urlaub gedacht. Schon romantisch, oder?



Fleisch Fleisch? Ja. Dass ein gut abgehangenes, trocken gealtertes Stück Fleisch eine wahre Delikatesse ist, weiß jeder. Auf die Idee, jemandem so einen Gaumenschmaus zu schenken, kommt man aber nicht. Dabei ist es einfach und unkompliziert, das Fleisch im Internet zu bestellen. Man bekommt Dry Aged Beef zu guten Preisen auf allen möglichen Internetplattformen. Der Versand erfolgt gefroren oder in Frischeverpackungen. Wer dem nicht traut, geht zu einem guten Metzger und lässt sich dort beraten. So einen Leckerbissen gönnt man sich nicht oft, deshalb eignet es sich hervorragend als Geschenk. Romantisch wird es dann, wenn man das gute Fleisch gemeinsam zubereitet und bei Kerzenlicht genießt.



Eine Weltkarte zum Freirubbeln Für alle Weltenbummler ein tolles Geschenk: eine beschichtete Karte, auf der alle schon besichtigten Länder freigerubbelt werden dürfen. Man kann diese auch gemeinsam nutzen und all die Orte freilegen, die man zusammen besucht hat.