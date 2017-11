Rote Rosen bedeuten große Liebe, rosa Tulpen symbolisieren zärtliche Gefühle während die Sonnenblume auch einem Freund geschenkt werden kann. Die Blumensprache ist schön, riecht gut und bereitet dem Beschenkten Freude. Doch was ist, wenn man sich vom Partner etwas Immaterielles wünscht, wie zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie?



Eine Umfrage der Programmzeitschrift "auf einen Blick", in der 511 Frauen befragt wurden, hat nämlich überraschend ergeben, dass sich vor allem Frauen nicht vorrangig materielle Güter zum Valentinstag wünschen.



Den Abwasch übernehmen, das Wohnzimmer staubsaugen und Wäsche waschen: 39 Prozent der Befragten möchten von den Männern mehr Hilfe im Haushalt. Auf Platz zwei folgt mit 37 Prozent der Wunsch, dass der Partner mehr zuhören soll. Auf Rang drei: Komplimente, immerhin 35 Prozent der befragten Frauen würden gerne mehr Positives vom Liebsten hören.

Die Familie darf auch nicht zu kurz kommen, 23 Prozent wollen, dass sich der Mann mehr damit beschäftigt.



Blumen immer noch ein Klassiker

Und doch wünschen sich 29 Prozent der Damen ganz klassisch Blumen am Tag der Verliebten.

Mit einem schönen Strauß kann Mann oder Frau nichts verkehrt machen - dass nur Männer Blumen schenken, ist übrigens längst überholt.



Mittlerweile greifen auch die Damen mutig zu Pflanzen. Beherzigt man ein klein wenig die Blumensprache, kann kaum mehr ein Fauxpas passieren, es sei denn, der Partner ist allergisch gegen bestimmte Arten.

Mit Überreichen des Straußes, der für Freude und eine positive Grundstimmung sorgt, kann man dann, falls notwendig, konstruktiv Verbesserungsvorschläge für die Beziehung anbringen - quasi "durch die Blume". Iris Müller