Mit dem Palmmarkt in den Frühling starten

Wie jedes Jahr lockt am Palmsonntag der Palmmarkt zahlreiche Besucher ins wunderschöne Hollfeld. Auf dem Marienplatz, am Oberen Tor und auf dem Spitalplatz verwandeln über 90 Aussteller und Lieferanten die Stadt in eine traumhafte Einkaufsmeile. Im Mittelpunkt der Verkaufsangebote stehen - ganz der Jahreszeit entsprechend - frühlingshafte Dekorationen, Blumen- und Ostergestecke. Natürlich wird aber auch das übliche Warensortiment des täglichen Gebrauchs für Sie bereit stehen.

Um den Besuchern nur das Beste zu bieten, haben auch viele Hollfelder Einzelhändler in der Innenstadt von 12 bis 18 Uhr ihre Geschäfte geöffnet und halten unschlagbare Angebote und verlockende Aktionen für ihre Kunden bereit.

Das eine oder andere Schnäppchen lässt sich auch beim Flohmarkt im städtischen Kindergarten am Oberen Tor machen. Dort stehen von 10 bis 17 Uhr Kinderkleidung und Spielsachen zum Verkauf.