Gesten mit Mehrwert

Wenn der Partner eher praktisch veranlagt ist und an vergänglichen Dingen wenig Freude hat, sollte man auf Geschenke mit einem gewissen Mehrwert zurückgreifen.

Zum Blumenstrauß kann gleich eine passende Vase beim Fachhandel gekauft werden, welche sich natürlich öfters füllen lässt. Hierbei gilt:

Bodenvasen eignen sich für langstielige Blumen, Zylindervasen für Rosen und Sträuße, kleine Vasen für allerlei Blumen als Tischdekoration.

Eine andere Möglichkeit des nachhaltigen Blumengeschenks ist die Topfpflanze, die in ihrem Behältnis munter weitergedeihen kann und den Beschenkten stets an die Geste erinnern wird



Verwöhngutscheine

Einen Moment der Entspannung kann man dem Partner mit einem Gutschein für eine wohltuende Massage schenken. Beide Geschlechter freuen sich über eine kleine Auszeit vom Alltag und im besten Fall lässt sich diese gemeinsam genießen.

Anschließend kann ein romantisches Abendessen im Lieblingsrestaurant angetreten werden. Speziell Frauen freuen sich außerdem häufig über eine Kosmetikbehandlung im Studio vor Ort, die sie vielleicht sogar schon längst geplant haben, aber nie dazu gekommen sind.



Kurztrips

Wer etwas tiefer in die Tasche greifen möchte, liegt mit Kurztrips fast immer richtig. Vorstellbar sind Musicaltickets mit Übernachtung und Stadtbesichtigung.

Auch Tagesfahrten oder Touren bieten sich an, selbst eine Wanderung mit anschließender Einkehr in ein Gasthaus kann zur romantischen Zeit zu Zweit werden.

Oft kann man sich diese im Alltag nicht nehmen, der Valentinstag ist jedoch eine gute Gelegenheit, besondere Erlebnisse anzuregen, mit dem Partner über alle Sorgen und Wünsche zu reden und ihm kleine Aufmerksamkeiten als Ausdruck seiner Gefühle zukommen zu lassen.

Iris Müller