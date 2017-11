Geschenkideen zum Valentinstag

Der Valentinstag naht mit großen Schritten und jedes Jahr aufs Neue stellt sich die Frage, was man seinem Partner am Tag der Liebe schenken soll. Hier ein paar Geschenkideen für alle, die keine Lust auf Blumen, Schokolade oder Schmuck haben.



Urlaub vom Alltag

Mit dem Geschenk eines Urlaubstages ist nicht unbedingt gemeint, wirklich zusammen in Urlaub zu fahren. Es zählt alleine der Aspekt, sich einen Tag Zeit für Ihre/n Partner/in zu nehmen und das zu tun, worauf Sie gerade Lust haben. Das kann ein gemütlicher Tag auf der Couch mit einem romantischen Abendessen sein oder aber auch ein besonderes Erlebnis wie beispielsweise gemeinsames Bungee-Jumping. Wichtig ist nur, dass beide Spaß haben.



Candle Light Dinner

Es muss nicht immer ein Besuch im Restaurant sein. Ein selbstgekochtes Essen entzückt so manche Frau, denn es zeigt, dass sich der Partner Zeit nimmt und ihr etwas Gutes tun möchte. Ein Picknick kann ebenfalls romantisch sein. Für manch einen reicht auch ein normales Essen im Restaurant mit einem anschließenden abendlichen Spaziergang. Eine Flasche Wein oder Sekt inklusive.



Ein Ausflug

Eine Wanderung oder einfach übers ganze Wochenende wegfahren – es kommt auf Sie und Ihren Partner an, wie sich ihr Wunschausflug gestaltet. Wie wäre es beispielsweise mit einer Übernachtung in einem Luxus-Tipi? Oder eine Städtefahrt in eine Stadt Ihrer Wahl? Wenn das nichts ist, dann leihen Sie sich vielleicht einen alten VW-Bus und fahren campen?



Kurse

Sie wollten schon immer einen Tanz- oder Kochkurs mit Ihrem/r Liebsten besuchen? Dann ist der Valentinstag doch der perfekte Anlass, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Da haben Sie nicht nur am 14. Februar etwas davon.



Ein eigener Lovesong

Wer einer schönen Stimme mächtig ist und dazu auch noch die Gitarre und das Texten beherrscht, kann seiner Partnerin auch ein eigens geschriebenes Lied vortragen. Wäre allerdings auch eine gute Möglichkeit, um Ihrer Liebsten einen Heiratsantrag zu machen.



Zeit

Das Wichtigste am Valentinstag (und das nicht nur zum 14. Februar) ist es, sich Zeit für den/die Partner/in zu nehmen und etwas zu unternehmen oder vorzubereiten, was ihm/ihr gefällt. Schließlich wollen Sie Ihrem Gegenüber eine Freude bereiten.