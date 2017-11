Faschingsmarkt Höchstadt

Die Stadt an der Aisch gilt unzweifelhaft als Faschingshochburg. Wer erinnert sich nicht an die opulenten Prunksitzungen der Höchstadter Fosänachter in der Ägide von Marga Öttinger? Und der Umzug am Nachmittag des Faschingsdienstags hat Tradition. Maskierte Schlagerpartys, Feiern in diesem und jenem Verein - es geht hoch her an der Aisch in der fünften Jahreszeit. Doch das Tüpfelchen auf dem i ist der Faschingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag.

Die Straßen der Innenstadt entlang werden sich Bude an Verkaufsstand reihen und all das anbieten, was Höchstadt und sein Umland von einem Markt erwarten. Dabei sind auch typische Köstlichkeiten der närrischen Jahreszeit zu haben, aber auch die ersten Frühlingsvorboten. Und nicht vergessen: Wer noch etwas braucht für den Umzug am Faschingsdienstag, dem Kinderfasching in der Aischtalhalle oder der Party am Marktplatz, ist bei den Marktleuten und in den Ladengeschäften gut aufgehoben.



Besonderes Angebot

Die Ladengeschäfte nicht nur in der Innenstadt unmittelbar neben dem Markttreiben bieten in den Nachmittagsstunden von 13 bis 18 Uhr ihr gewohnt breites Sortiment und viele haben sich etwas Besonderes für diesen besonderen Tag einfallen lassen.

Die Straßen der Innenstadt sind während der Marktstunden für den Verkehr gesperrt. Von 5 bis 18.30 Uhr besteht an diesem Tag in der Hauptstraße, Oberen Brauhausgasse, Marktbrunnenstraße, Schranne, Steinwegstraße, am Schlossberg, am Marktplatz und Am Graben ein generelles Haltverbot. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Um eine Parkmöglichkeit braucht sich deshalb aber niemand Sorgen zu machen. Vom Parkplatz im Engelgarten oder von den Aischwiesen ist es nur ein Katzensprung in die Innenstadt, ebenso von den Parkflächen beim Friedhof. Alle Parkplätze sind gebührenfrei.

Am Faschingsdienstag, 9. Februar, wird die fünfte Jahreszeit in Höchstadt mit einem großen Faschingsumzug durch die Innenstadt vollendet. Start ist um 14 Uhr auf dem Festplatz Aischwiesen. Im Anschluss daran findet wieder eine fröhliche After-Umzugs-Party auf dem Marktplatz statt. Dort werden "Wendengugge" dem närrischen Publikum mit Livemusik und die "Partymixer DJs Jens &Reik" mit Partymusik einheizen.