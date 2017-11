Zum Shoppen nach Kulmbach

In bayerischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ist Mariä Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag. Im evangelisch geprägten Kulmbach hingegen ist dieser Tag ein ganz normaler Arbeitstag. Die zahlreichen Fachgeschäfte der Bierstadt, aber auch die Kaufhäuser, Filialisten und Discounter haben zu den regulären Zeiten geöffnet und laden am 15. August ganz herzlich zum Einkaufsbummel ein.



Alles, was das Herz begehrt

Aktuelle Mode, dekorative Ideen für Haus und Garten, faszinierende Technik auf zwei und vier Rädern, kulinarische Genüsse, Unterhaltungselektronik - das alles und noch viel mehr erwartet die Besucher beim Shoppingvergnügen in Kulmbach, zu dem die Einzelhändler und Geschäfte der Stadt - nicht nur in der Innenstadt - herzlich einladen. In Kulmbach bekommen Sie alles, was Ihr Herz begehrt. In guter Qualität und in großer Auswahl. In der Innenstadt, rund um Marktplatz, Fußgängerzone und Kressenstein, lockt eine Vielzahl an attraktiven Fachgeschäften, zum Teil inhabergeführt, mit kompetenter Beratung und einer Auswahl, die keine Wünsche offen lässt. Schwerpunktmäßig findet man hier Mode für Damen und Herren, aber auch für junge Leute, Schuhe, Schmuck, Uhren, Parfümerien, Literatur, Haushaltswaren, Optiker, Apotheken, Angebote rund um die Telekommunikation, Sportartikel und Fahrrad-Fachgeschäfte.

Auch das Fritz-Einkaufszentrum in der Fritz-Hornschuch-Straße 9 bietet eine ebenso große Auswahl und ist auf jeden Fall einen Besuch wert! Auf drei Ebenen und über 16000 Quadratmetern Verkaufsfläche können Sie bummeln, shoppen und genießen. Über 30 Fachgeschäfte bieten ein gut abgestimmtes Angebot und locken täglich über 10 000 Besucher in das Center. Im Parkhaus parken Sie auf 940 Stellplätzen kostengünstig und sicher. Von hier erreichen Sie nicht nur die Geschäfte des Centers, sondern auch die Kulmbacher Innenstadt innerhalb weniger Minuten. So ein Einkaufsbummel bei sommerlichen Temperaturen kann ganz schön anstrengend sein. Wie wäre es mit einem kühlen Kulmbacher Bier in einem der zahlreichen Biergärten? Oder einem leckeren Eis? Sowohl in der Innenstadt - rund um den Marktplatz oder am Holzmarkt - als auch in der Umgebung findet man zahlreiche Einkehrmöglichkeiten.

Kulmbach besitzt ein besonderes Flair und bietet eine wunderschöne Atmosphäre für Ihren Einkauf. Die Geschäfte warten auf Ihren Besuch. Die Einkaufsstadt Kulmbach hat viel zu bieten.



Einkaufen in Kulmbach

• über 2000 Parkplatze in der Innenstadt

• Eine Stunde frei Parken während Ihres Einkaufs

• Kurze Wege für Ihr Einkaufsvergnügen

• Attraktive Angebote in der Innenstadt

Infos zu Parkplätzen unter www.kulmbach.de