Wir bezahlen den Weihnachtseinkauf!

Ihr Fränkischer Tag Kronach und die teilnehmenden Fachgeschäfte laden Sie zum Weihnachtseinkauf ein.

Wer in der Zeit vom 2. Dezember bis 16. Dezember 2016 in einem unserer Partnergeschäfte einkauft und die ausgefüllte Teilnehmerkarte in die Losbox wirft, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Die zwei glücklichen Gewinner dürfen sich über die Erstattung ihres Weihnachtseinkaufes (max. 150 €) in bar freuen. Bitte den Originalbeleg nicht vergessen!

Wir wünschen Ihnen viel Glück und Spaß beim Einkaufen und Bummeln! Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.



Unsere Partner

- Optik Lindlein , Rosenau 5, 96317 Kronach

- Juwelier Gold Müller , Schwedenstr. 9-10, 96317 Kronach

- Juwelier Hoderlein , Spitalstraße 2, 96317 Kronach

- Textilhaus Schedelbeck , Coburger Str. 11, 96242 Sonnefeld





PS: Alle Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.