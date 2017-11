Auf Modeblogs kann man es immer häufiger lesen: Blogger versuchen das Experiment einer Capsule Wardrobe. Doch was versteckt sich eigentlich hinter diesem Trend und worum handelt es sich dabei?



Was ist eine Capsule Wardrobe?

Erfinderin dieses Systems ist wohl Susie Faux in den 70er Jahren gewesen, bekannt wurde die Capsule Wardrobe aber dann durch Donna Karan, einer Designerin aus New York. Bei der Capsule Wardrobe handelt es sich um eine Art Ordnungssystem. Der Kleiderschrank wird auf ein paar wenige Teile – hier vor allem mehrfach kombinierbare Klassiker – reduziert. Die Anzahl der Kleidungsstücke, inklusive Schuhe und Taschen, variiert je nach Person. Oft sind es 37 Stücke, und zwar pro Saison.



Welche Vorteile hat dieses System?

Nicht nur Fehleinkäufe sollen vermieden werden. Geld sparen und morgens schnell wissen, was man anzieht – das sind zwei weitere Ziele. Außerdem weiß man genau, welche Kleidungsstücke sich im Schrank befinden und hat eine gewisse Ordnung.

Daneben ist auch der umweltschonende Aspekt zu beachten. Wer weniger Kleidung kauft und konsumiert, leistet einen Beitrag für die Umwelt. Außerdem ist ein bewussterer Umgang mit Mode eine Folge der Capsule Wardrobe. In die einzelnen Teile kann mehr investiert werden, da man ansonsten nicht einkauft. Nur zum Saisonstart wird geshoppt. Dadurch wird Geld gespart und der Überblick behalten.

Außerdem fühlt man sich freier und hat mehr Zeit am Morgen, da man sich den Kopf nicht über das Outfit zerbrechen muss.



Wie richtet man sich eine Capsule Wardrobe ein?

Grundsätzlich kann jeder das System anwenden, da es individuell angleichbar ist. Zuerst jedoch muss man seinen Kleiderschrank entrümpeln. Kleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires werden durchgesehen und anschließend in „behalten“ und „spenden“ unterteilt. Bei Sachen, die man nicht sofort zuordnen kann, gibt es einen eigenen Stapel. Diese Teile werden in einem Korb oder einer Kiste verstaut. Wenn man sie nach wenigen Wochen nicht genutzt hat, werden die Teile ebenfalls gespendet.

Die behaltenen Kleidungstücke sollten gut kombinierbar sein, denn aus ihnen werden die zukünftigen Outfits für die verschiedensten Anlässe zusammengestellt. Wer nicht weiß, wie man die einzelnen Kleidungsstücke richtig kombiniert, kann sich dazu Anregungen bei Blogs oder auf sozialen Netzwerken, sowie in Zeitschriften holen.

Auf Trendteile muss nicht verzichtet werden, jedoch sind es wohl eher Klassiker, die in den minimalistischen Kleiderschrank Einzug finden. Schließlich gilt es zu kombinieren – und das eben zu den verschiedensten Anlässen.