Verkaufsoffener Sonntag in Kulmbach

Einmal im Jahr wird die gesamte Kulmbacher Innenstadt zu einem einzigen großen Flohmarkt. Tausende Besucher lassen sich vom Flohmarktfieber anstecken und nutzen die Gelegenheit zum Bummeln und Stöbern. Für die einen ist der Flohmarkt eine romantische Zeitreise, für den anderen eine spannende Schnäppchenjagd. Während in der Fußgängerzone in der Langgasse, auf dem Holzmarkt, im Kressenstein oder der Fritz-Hornschuch-Straße die Erwachsenen verhandeln, kaufen und verkaufen, steht dies auf dem Marktplatz unter dem Motto "von Kindern für Kinder". Ob klein oder groß, ob Verkäufer oder Käufer - für jeden ist an diesem Tag etwas dabei. "Beim großen Innenstadt-Flohmarkt am 25. September von 12 bis 18 Uhr lade ich Sie herzlich ein, dieses besondere Flair zu genießen und das bunte Treiben, bei dem auch schon die Kleinsten kräftig mitwirken, zu bestaunen", sagt Oberbürgermeister Henry Schramm in seinem Grußwort. Zusätzlich zum Flohmarkt öffnen am Sonntag auch die Geschäfte in der Kulmbacher Innenstadt von 13 bis 18 Uhr und laden zum Einkaufsvergnügen und Bummeln am Fuße der Plassenburg ein.

Einen besonderen Dank richtet Schramm an die Organisatoren und die vielen großen und kleinen Händler, die beim großen Innenstadt-Flohmarkt dabei sind. "Freuen wir uns auf ein paar angenehme und unterhaltsame Stunden im Herzen unserer Stadt.



Shoppen am Fuße der Plassenburg

Am Sonntag, 25. September 2016, laden die Kulmbacher Geschäfte wieder zum sonntäglichen Einkaufsbummel ein. Shoppingspaß ist dann zwischen 13 und 18 Uhr garantiert. Zahlreiche Fachgeschäfte, Gastronomiebetriebe der Stadt und die Mitglieder der Händlergemeinschaft "Unser Kulmbach" freuen sich auf die Kunden.

Vielfältig ist wie immer das Angebot. Wer eine neue Küche sucht, sollte seinen Einkaufsbummel in der Möbel-SB-Halle im Leitenacker beginnen. Schnäppchen können auch in der Parfümerie Benker am Kressenstein gemacht werden, wo zehn Prozent Rabatt (ab einem Einkaufswert von 30 Euro) auf das aktuelle Pflege-, Make-up- und Duftsortiment für "Sie und Ihn" gewährt werden.

In Sachen Mode wird man in der Innenstadt auf jeden Fall fündig. Herren, die Wert auf ein gepflegtes Äußeres und auf Qualität legen, sind bei Werner Türk und seinem Fachgeschäft Herrenmode am Holzmarkt genau an der richtigen Adresse. Zudem gibt es noch bis einschließlich Sonntag 20 Prozent auf das gesamte Sortiment.

Auch die Damen kommen modetechnisch auf ihre Kosten: Zum Beispiel bei "Dreams". Mit einer großen Auswahl an Damenmode von Größe 34 - 46 bereichern die beiden Geschäftsführer Christine Kern und Simone Schultes die Einkaufsstadt Kulmbach. Schick, sportlich, elegant oder ausgefallen - für jedes Alter ist etwas dabei.

Angesagte Styles für alle Jungen und Junggebliebenen findet man in der Fritz-Hornschuch-Straße 1. Bei "Kiss" locken am Sonntag zehn Prozent Rabatt. Das passende Schuhwerk kann man sich im Kressenstein bei Wiegandt Schuhe aussuchen. Und gleich gegenüber hat die Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau geöffnet und bietet eine Vielzahl an attraktiven Angeboten.

Wer demnächst bauen oder renovieren will und seine Badplanung noch nicht abgeschlossen hat, für den lohnt sich ein Besuch beim Bad-Profi Heinlein in der Lichtenfelser Straße. Dort kann man sich in der Ausstellung inspirieren lassen und erhält kompetente Beratung von Fachleuten.

Und die Lichtenfelser Straße hat am verkaufsoffenen Sonntag noch mehr Anlaufstellen zu bieten.Bei REWE Hollweg lockt zum einen eine große Vielfalt an Produkten und zum anderen kann man viele Köstlichkeiten auch gleich probieren.

Wer den überschüssigen Pfunden mit Sport zuleibe rücken möchte, braucht natürlich die passende Ausstattung, und die findet man bei Intersport Leithner in der Albert-Ruckdeschel-Straße. Auch hier locken am verkaufsoffenen Sonntag diverse Einkaufsmöglichkeiten, zudem stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung.



Einkaufszentrum "Fritz" hat auch geöffnet

Auch das Einkaufszentrum "Fritz" hat am Sonntag geöffnet und bietet seinen Besuchern besondere Attraktionen. Hugo der sprechende Roboter ist am Sonntag zu Besuch im "Fritz". Hugo ist eine interaktive ferngesteuerte Roboter-Puppe, die sich mit den Centerbesuchern unterhält. Hugo fährt autonom durch die Ladenstraße. Der süße Roboter hat nicht nur eine Menge Lieder in Petto sondern auch eine große Datenbank. Daraus kann er unnützes Wissen abrufen oder in den Philosophier-Modus schalten.

Was ist besser als eine LED? Viele LEDs! Hugos Augen Mund- und Brustdisplay sind aus vielen kleine Lämpchen verbaut. Wer gern tiefsinnige Gespräche führen möchte ist bei dem kleinen Kerlchen an der richtigen Adresse.

Naja fast, denn der kleine Roboter ist schnell abgelenkt - von blinkenden Dingen und allem, was aussieht wie eine Maschine.

Einem gepflegten und stressfreien Einkaufsbummel am Sonntag, 25. September, in Kulmbach steht somit nichts mehr im Wege.



Gebrauchträder zum Schnäppchenpreis

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 25. September 2016 lädt Radsport Dressel herzlich zum 29. Kulmbacher Fahrrad-Flohmarkt von privat an privat ein. Angesprochen sind alle, die ein günstiges Gebrauchtrad suchen oder aber ihr Gebrauchtes zu einem fairen Preis an den Mann bringen wollen.

Teilnehmen ist ganz einfach: Kommen Sie mit Ihrem fahrtüchtigen und verkehrssicheren Gebrauchtrad zum Parkplatz in der Melkendorfer Straße 14 bei Radsport Dressel (ehemals Autohaus Herrnleben). Am 25. September können Sie Ihr Rad von 13 bis 13.30 Uhr bei Radsport Dressel in der Melkendorfer Straße abgeben und einen Teilnahmeschein mit Ihrer konkreten Preisvorstellung ausfüllen. Die Mitarbeiter von Radsport Dressel helfen Ihnen bei Bedarf bei der Ermittlung eines fairen Verkaufspreises.

Von 13 bis 17 Uhr werden die Gebrauchträder von Radsport Dressel-Mitarbeitern betreut. Sie müssen also nicht den ganzen Sonntag vor Ort bleiben und Ihr Fahrrad selber verkaufen. Der Verkauf wird von den Mitarbeitern für eine Vermittlungsprovision von 10% organisiert.

Von 16.30 bis 17 Uhr können Sie dann den erlösten Geldbetrag oder Ihr nicht verkauftes Fahrrad wieder abholen.