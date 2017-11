Verkaufsoffener Sonntag in Kulmbach

Ritter, Burgfräulein und Lagerleben: Am 7. und 8. Mai lädt die Stadt Kulmbach ihre Besucher auf eine ganz besondere Zeitreise ein. Im Schießgraben und im Oberhacken findet an diesem Wochenende wieder ein Mittelaltermarkt mit jeder Menge tollen Aktionen statt.

"Das Mittelalter hat nicht nur eine dunkle Seite. In dieser Zeit sind auch viele wesentliche Entdeckungen gemacht worden: Zum Beispiel wurden die ersten Universitäten gegründet und es entstanden sich Handelszentren. Natürlich durften auch königliche Feste in den Ritterburgen nicht fehlen. Diese schöne Seite des Mittelalters wollen wir in Kulmbach zeigen", freut sich OB Henry Schramm und fügt hinzu: "Unsere Altstadt mit ihren verwinkelten Gässchen und ihren historischen Gebäuden bietet genau den passenden Rahmen für diesen außergewöhnlichen Markt und kommt wunderbar bei unseren Besuchern an."



Fakire und Spielmannsleute

Der Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt hat auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Fakire und Spielmannsleute ziehen durch die Gassen, mutige Ritter liefern sich spektakuläre Schaukämpfe und an historischen Marktständen können die Besucher schöne und dekorative Handwerkskunst erstehen. Außerdem gibt es viele Mitmachstationen, bei denen Kinder und Erwachsene zeigen können, wie geschickt und fingerfertig sie sind. Natürlich darf auch die mittelalterliche Kost nicht fehlen: Ein Humpen Bier oder Met sowie eine deftige Suppe über offenem Feuer gekocht, lassen echtes Ritter-Feeling aufkommen.

Für den Markt wird ein "Wegezoll" erhoben: Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder 2 Euro (Kinder "unter Schwertlänge" haben freien Eintritt), für Familien gibt es eine Familienkarte für 10 Euro.

Um für einen reibungslosen Ablauf des Mittelaltermarktes zu sorgen, gilt es, einige Änderungen zu beachten: Für die umfangreichen Aufbauarbeiten werden auch wieder die Parkflächen im gesamten Veranstaltungsbereich benötigt und bereits am Freitag, 6. Mai, ab 6 Uhr gesperrt. Die Freigabe der Parkplätze erfolgt mit Ende des Abbaus am Montag, 9. Mai, bis 18 Uhr.

Betroffen davon sind sowohl die Bewohnerparkplätze im Oberhacken wie auch der Behördenparkplatz, der Parkplatz im Hof des Bauamtes und der Parkplatz der Volkshochschule.

Für die Bewohner des Bewohnerparkbereichs A werden - wie auch beim Altstadtfest - Er-satzparkplätze im Schießgraben an der ULF-Kirche ("Entenweiher") zur Verfügung gestellt.

An Parkmöglichkeiten stehen der Zentralparkplatz, die Tiefgarage unter der Dr.-Stammberger-Halle, das Parkhaus Basteigasse und das Parkhaus Kaufplatz zur Verfügung.



Einkaufen von 13 bis 18 Uhr

Am Muttertags-Sonntag, 8. Mai, laden die Kulmbacher Geschäfte wieder zum sonntäglichen Einkaufsbummel ein. Shoppingspaß ist dann zwischen 13 und 18 Uhr garantiert. Zahlreiche Fachgeschäfte, Gastronomiebetriebe der Stadt und die Mitglieder der Händlergemeinschaft "Unser Kulmbach" freuen sich auf die Kunden.

Vielfältig ist wie immer das Angebot. "Wer sich beispielsweise für den Trend "E-Bikes" interessiert, sollte unbedingt bei "Eldorado" in der Bayreuther Straße 40 vorbeischauen. Zweirad-Mechanikermeister Robert Kretschmann und sein Team bieten nicht nur eine große Auswahl, sondern auch umfangreiche Service-Leistungen.

Schnäppchen können noch bis zum Sonntag in der Parfümerie Benker am Kressenstein gemacht werden. Im Rahmen einer Jubiläumsaktion werden auf zahlreiche Artikel 15 Prozent Rabatt ab einem Einkaufswert von 30 Euro gewährt.

In Sachen Mode wird man in der Innenstadt auf jeden Fall fündig. Herren, die Wert auf ein gepflegtes Äußeres und auf Qualität legen, sind bei Werner Türk und seinem Fachgeschäft Herrenmode am Holzmarkt genau an der richtigen Adresse. Zudem gibt es noch bis einschließlich Sonntag 20 Prozent auf das gesamte Sortiment.

Angesagte Styles für alle Jungen und Junggebliebenen findet man ein paar Meter weiter in der Langgasse im s.Oliver Store. Auch hier können am verkaufsoffenen Sonntag attraktive Schnäppchen gemacht werden.

Die farblich passende Sehhilfe oder Sonnenbrille gibt es ganz bestimmt bei Optik Fischer und Hoffmann Optic, die ebenfalls am Sonntag ihre Pforten geöffnet haben.

Wer demnächst bauen oder renovieren will und seine Badplanung noch nicht abgeschlossen hat, für den lohnt sich ein Besuch beim Bad-Profi Heinlein in der Lichtenfelser Straße. Dort kann man sich in der Ausstellung inspirieren lassen und erhält kompetente Beratung von Fachleuten.

Und die Lichtenfelser Straße hat am verkaufsoffenen Sonntag noch mehr Anlaufstellen zu bieten.Bei REWE Hollweg lockt zum einen eine große Vielfalt an Produkten und zum anderen kann man viele Köstlichkeiten auch gleich probieren.

Wer dem Winterspeck mit Sport zuleibe rücken möchte, braucht natürlich die passende Ausstattung, und die findet man bei Intersport Leithner in der Albert-Ruckdeschel-Straße. Auch hier locken am verkaufsoffenen Sonntag diverse Einkaufsmöglichkeiten, zudem stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Einem gepflegten und stressfreien Einkaufsbummel am Sonntag, 8. Mai, in Kulmbach steht somit nichts mehr im Wege.



28. Kulmbacher Fahrrad-Flohmarkt

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai lädt Radsport Dressel herzlich zum 28. Kulmbacher Fahrrad-Flohmarkt von privat an privat ein. Angesprochen sind alle, die ein günstiges Gebrauchtrad suchen oder aber ihr Gebrauchtes zu einem fairen Preis an den Mann bringen wollen.

Teilnehmen ist ganz einfach: Kommen Sie mit Ihrem fahrtüchtigen und verkehrssicheren Gebrauchtrad zum Parkplatz in der Melkendorfer Straße 14 bei Radsport Dressel (ehemals Autohaus Herrnleben). Am 8. Mai können Sie Ihr Rad von 13 bis 13.30 Uhr bei Radsport Dressel in der Melkendorfer Straße abgeben und einen Teilnahmeschein mit Ihrer konkreten Preisvorstellung ausfüllen. Die Mitarbeiter von Radsport Dressel helfen Ihnen bei Bedarf bei der Ermittlung eines fairen Verkaufspreises.

Von 13 bis 17 Uhr werden die Gebrauchträder von Radsport Dressel-Mitarbeitern betreut. Sie müssen also nicht den ganzen Sonntag vor Ort bleiben und Ihr Fahrrad selber verkaufen. Der Verkauf wird von den Mitarbeitern für eine Vermittlungsprovision von 10% organisiert.

Von 16.30 bis 17 Uhr können Sie dann den erlösten Geldbetrag oder Ihr nicht verkauftes Fahrrad wieder abholen.



Einkaufen und Gutes tun

Wer auf eine Sehhilfe angewiesen ist, weiß ein gutes Brillenetui zu schätzen. Wenn die Brille mal nicht getragen wird, sollte sie gut verpackt sein, damit sie nicht verkratzt oder verbogen wird. Und wer Wert auf ein originelles Styling legt, sollte am verkaufsoffenen Sonntag unbedingt bei Hoffmann Optic vorbeischauen, denn dort gibt es - auch über den verkaufsoffenen Sonntag hinaus - ganz besondere Hartschalen-Brillenetuis: Bedruckt mit einem farbenfrohen Kulmbach-Motiv, dass der Maler Martin Ludwig geschaffen hat.

Wie Inhaberin Astrid Grimm erläutert, feiert Hoffmann Optic sein 25-jähriges Bestehen. "Aus diesem Anlass wollten wir etwas besonderes machen." Bereits zum "Tag der Franken" im Jahr 2010 habe sich ein Kulmbach-Brillenetui als Verkaufsschlager erwiesen, und als der Bestand ausverkauft war, kamen immer wieder Anfragen. Nun kann die Nachfrage wieder bedient werden. Besser noch: Wer eines der Brillenetuis kauft, unterstützt damit auch den Hospizverein Kulmbach, in dem Astrid Grimm selbst seit zehn Jahren Mitglied ist. Ein Etui inklusive Brillenputztuch kostet 9,90 Euro. Davon geht jeweils ein Euro an den Hospizverein. Nach ein paar Wochen will Astrid Grimm den Erlös noch verdoppeln und dem Verein übergeben.

Der Vorsitzende des Hospizvereins Kulmbach, Dr. Markus Ipta, ist ganz begeistert von der Idee und dem Etui: "Ein ganz edles Produkt, eine wunderbare Werbung für Kulmbach und kein Kitsch." Zudem bedankt er sich ganz herzlich für die anstehende Spende: "Wir sind ein ehrenamtlich tätiger Verein und freuen uns über jede Zuwendung."