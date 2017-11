Verkaufsoffener Sonntag Wachenroth

Lust auf Frühling? Beim Wachenrother Bekleidungshaus Murk sind in allen Abteilungen die neuen Frühjahrskollektionen eingetroffen. Am Familiensonntag, 13. März, hat das Bekleidungshaus von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Im Haus befindet sich auch das Cafe/Restaurant Schmidt, das an diesem offenen Sonntag seinen gewohnt guten Service anbietet.

Für Familien somit eine gute Gelegenheit, am Sonntag nach Wachenroth zu kommen. Umso mehr als das Bekleidungshaus als besonderen Service ein Kinderland eingerichtet hat. Während die Erwachsenen in aller Ruhe shoppen, wird der Nachwuchs durch qualifiziertes Personal betreut und beschäftigt. Spiele, Bastelmöglichkeiten, Glücksrad, ein Bewegungsparcours und eine Hüpfburg erwarten die Kids. Beim Bemalen von Ostereiern, Bechern und beim Basteln von Osternestern dürfen die Kinder selbst kreativ werden.

Mit einer Fläche von 6000 Quadratmetern ist Murk das führende Bekleidungshaus in der Region. Murk-Kunden können unter 200 der bekanntesten Modemarken wählen. Freundliches Verkaufspersonal berät sie gerne und stellt auf Wunsch Kombinationen zusammen.



Schicke Schnitte

Die modischen Outfits für Frühling und Sommer zeichnen sich durch fröhliche Farben, bequeme Materialien und schicke Schnitte aus. Leuchtendes Rot ist eine der Farben, die sich in dieser Saison gerne zusammen mit klassischem Jeans-Blau zeigt. Aber auch zarte Töne wie Rosa, Weiß oder silbriges Grau behaupten sich. Mit jedem Frühling bricht auch wieder die Zeit für Kleider an, die Murk in einer riesigen Auswahl, für jeden Geschmack und jeden Anlass anbietet.

Beim Blick in die Trachtenabteilung freut man sich schon jetzt auf den Besuch eines Kellers oder einer Kirchweih. Für die Freude an Bewegung und Lust nach frischer Luft finden sich in der Abteilung für Sport- und Freizeitmode im Obergeschoss die neuesten Modelle in funktionsgerechter Ausführung. Im Obergeschoss findet auch der modebewusste Herr das Outfit seiner Wahl.

Evi Seeger