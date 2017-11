Verkaufsoffener Sonntag Lichtenfels

Der Frühling steht vor der Tür und die Einkaufsstadt Lichtenfels lädt am Sonntag, 10. April, zum verkaufsoffenen Sonntag mit großem Automarkt ein. Die Bezeichnung Einkaufsstadt ist nicht weit hergeholt, zeichnet sich die Korbstadt doch durch einen ausgewogenen Branchenmix und eine angenehme Atmosphäre aus. Davon können sich die Besucher am ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr überzeugen. Der Lichtenfelser Handel und die Gastronomie laden mit tollen Angeboten und fachkundiger Beratung zum gemütlichen Verweilen ein.

Für den Besucher bietet sich einmal mehr die Möglichkeit, sich von den Vorzügen eines Einkaufs in der Lichtenfelser Innenstadt zu überzeugen. Der heimische Einzelhandel punktet mit einem breitem Angebot und großer Sortimentstiefe. Dafür stehen die Mitgliedsgeschäfte der Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Lichtenfels.



Beste Beratung

Zu den weiteren Pluspunkten zählen die persönliche und professionelle Beratung und der direkte Kontakt zum Kunden. Damit kein anonymer Kauf im Internet mithalten. Außerdem sei daran erinnert, dass der Frühling Einzug gehalten hat. Die Tage werden merklich länger und die Temperaturen steigen. Eine gute Gelegenheit, den Kleiderschrank um das ein oder andere schicke Kleidungsstück oder um ein Paar neue Schuhe zu ergänzen. Die Zeit der warmen Wintersachen dürfte hoffentlich zu Ende sein. Noch ist die Auswahl an schicker und tragbarer Frühlings- und Sommermode in den Geschäften der Innenstadt groß. Da ist sicher für jeden Typ, Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Der verkaufsoffene Sonntag ist daher eine gute Gelegenheit, sich über die neuesten Modetrends zu informieren.



Auch den heimischen vier Wänden bekommt der Einzug des Frühlings mit entsprechender Dekoration gut. Ein weiteres Argument für den Einkaufsbummel in der Innenstadt sind die zahlreichen Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Damit können auch weniger handliche Gegenstände schnell im Fahrzeug verstaut werden. Und wenn das Wetter mitspielt, bietet sich auch der Besuch eines der Straßencafés an. Auch der Besuch einer Eisdiele dürfte einen Vorgeschmack auf den Sommer geben.

Auch wenn das Wetter noch das eine oder andere Mal mit kalter Pracht aufwarten kann, richtig Fuß fassen wird das kalte Wetter in diesem Frühjahr nicht mehr können. Was liegt da näher als schon mal das Gartenjahr zu planen? Gut zu wissen, dass auch die Gärtner ihr Kommen zugesagt haben, um die bunte Pracht des Frühlings anzubieten.



Die Organisatoren des verkaufsoffenen Sonntags haben auch an die jüngsten Besucher gedacht. Kinderkarussell und Spielmobil des Landkreises mit Hüpfburg und Kinderschminken lassen am Marktplatz bei den jüngsten Besuchern sicher keine Langeweile aufkommen. Und die Kinder, die davon träumen, Feuermann zu werden, können in der Bahnhofstraße bei den Vorführungen der Jugendfeuerwehr Lichtenfels staunen und selbst mit anpacken. Ob man am Sonntag in aller Ruhe durch die Lichtenfelser Innenstadt flanieren oder gezielt etwas einkaufen möchte - von 13 bis 18 Uhr ist all dies möglich.



Große Autoshow

Mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag startet die Korbstadt auch in den Autofrühling. Quer durch die Fußgängerzone vorbei am Rathaus zieht sich die Autoausstellung mit über 70 Fahrzeugen und lädt zum Fachsimpeln und Preisvergleich ein. Das vielfältige Angebot erstreckt sich von edlen Karossen über Kompakt-Vans für die reiselustige Familie bis hin zu Geländewagen und coolen Cabrios. Da bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. Es werden wieder alle gängigen Automarken vertreten sein. Auch wer aktuell noch nicht mit einem neuen Auto liebäugelt, kommt garantiert auf seine Kosten. Denn sich umschauen und informieren kostet bekanntlich nichts. Außerdem stehen die Autohändler und ihre Mitarbeiter gerne für Fragen aller Art bereit. Sicher bietet sich dabei auch die Gelegenheit, einen Blick in das Innere des Fahrzeugs zu werfen oder gar einmal hinter dem Lenkrad Platz zu nehmen. Für den Fahrspaß der besonderen Art stehen Quads, mit denen ihr Fahrer auf überbreiten Reifen unterwegs ist. Etwas gemütlicher unterwegs ist man dagegen mit Roller und Elektro-Rädern.

Damit die ganze Familie die Lichtenfelser Innenstadt gestärkt verlässt, bietet sich nach dem Einkaufsbummel der Besuch der heimischen Gastronomie an. Auf den Speisekarten stehen nicht nur fränkische, sondern auch internationale Gerichte, nicht zu vergessen das gute einheimische Bier und der Frankenwein. gst