Verkaufsoffener Sonntag Hallstadt

Gerade nach der Zeitumstellung wird uns allen bewusst: Die dunkle Jahreszeit hat uns wieder, Stunden des Lichts haben Seltenheitswert. Ein Hilfsmittel, das den Menschen seit Jahrhunderten erfreut, ist der Glanz, der vom Kerzenlicht ausgeht. Kerzenlicht wiederum ist unweigerlich mit Weihnachten verbunden. Stimmt, der Blick in den Kalender zeigt"s an: Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Fest der Feste; die Erfahrung lehrt, dass diese Wochen wie im Flug vergehen.

Die Adventszeit ist für viele geprägt von großer Hektik. Die Lehre daraus muss lauten: Willst Du Torschlusspanik vermeiden, machst Du Dich besser zeitig auf die Socken. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Also bereits jetzt den absehbaren Teil der Besorgungen in die Hand nehmen, um nicht später in Turbulenzen zu geraten. Eine gute Gelegenheit bietet der verkaufsoffene Sonntag am 6. November im Gewerbegebiet Bamberg-Hafen-Hallstadt und in Hallstadt selbst.



Geöffnet von 13 bis 18 Uhr

Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr. Zum attraktiven Zeitpunkt am Ende der Herbstferien kommt das geballte Angebot hinzu. Mit 150 000 Quadratmeter Handelsfläche findet sich eines der größten Gewerbeansiedlungen Deutschlands auf Bamberger und Hallstadter Gemarkung. Der Merksatz "Es gibt hier eigentlich nichts, was es nicht gibt" trifft auf das Gewerbegebiet unzweifelhaft zu: Ob Möbel, Küchenausstattung, Spielzeug, Garten- und Forstgeräte, alles Erdenkliche für den Heimwerker, Lebensmittel, alles rund ums Haustier, Bekleidung, Sport- und Outdoor-Ausrüstung, Unterhaltungselektronik oder Dekoratives - hier lässt sich einfach vieles auf einen Rutsch erledigen.



Attraktives Gutscheinheft

Der Handel ist nach den Worten von Werner Bschorr, Sprecher des Vorstands von Bamberg-Hafen-Hallstadt e.V., auf regen Besuch an diesem verkaufsoffenen Sonntag vorbereitet und hält viele attraktive Angebote bereit. Den Einkauf versüßt das Gutscheinheft, das in großer Auflage in all jenen Geschäften ausliegt, die sich daran beteiligen. So bietet der Media Markt einen Gutschein über 50 Euro an, der bei einem Einkauf ab 300 Euro eingelöst wird. Der Tommy Hilfiger Store im Ertl-Zentrum gewährt bei Vorlage des Gutscheins einen Rabatt von zehn Prozent auf Ihren Einkauf. Zu beachten ist: Manche Gutscheine sind nur am verkaufsoffenen Sonntag gültig, andere wiederum beinhalten Vergünstigungen weit darüber hinaus.

Für Werner Bschorr ist der Gewerbepark ein dynamisches Gebilde, das dank der Ansiedlung etlicher Magneten unverändert attraktiv ist. Bezeichnend dafür sei, dass keine Leerstände vorzufinden sind bzw. sich in aller Regel rasch eine neue Nutzung finde. Er empfiehlt, Neuansiedlungen oder auch Umbauten durch "aggressive Werbung" zu begleiten, um gut aus den Startlöchern zu kommen. Eng verknüpft mit der Entwicklung des Gewerbeparks ist die Verkehrssituation innerhalb des Handelszentrums bzw. dessen Anbindung ans Fernwegenetz.



Ampel ab 2017

Ein neuralgischer Punkt ist die Anbindung an die B 26, ein notorischer Unfallschwerpunkt. Michael Raab vom staatlichen Bauamt Bamberg kündigt für 2017 die Einrichtung einer Ampelanlage an, um den Verkehr an dieser Stelle besser zu regeln. In der Planungsphase bleibt die Neuordnung der Kreuzung Kaspar-Schulz-Straße/Hallstadter Straße. Der Entwurf der Stadt Hallstadt, die Emil-Keller-Straße direkt auf die Hallstadter Straße zu führen, wird nicht realisiert. Stattdessen ist das Ziel, die komplexe Verkehrssituation grundlegend zu verbessern, etwa, so eine mögliche Variante in der Diskussion, durch die Errichtung eines Kreisels. Als Bereicherung wird die dauerhafte Anbindung des Gewerbegebiets durch den ÖPNV empfunden. Stadtbus und Frankenbus fahren vom ZOB in der Innenstadt Bamberg montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr im Halb-Stunden-Takt durch den Laubanger in Richtung Hallstadt und weiter nach Dörfleins, samstags bis 16 Uhr, was, so die Beobachtung von Werner Bschorr, gut angenommen wird.



Herbstmarkt

In Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag öffnen auch Geschäfte im Inneren von Hallstadt, außerdem lädt der Herbstmarkt auf dem Marktplatz zum Besuch ein. Die Besucher finden u. a. Stände mit Haushaltswaren, Fahrrädern und E-Bikes, Bastelarbeiten und Korbwaren vor. Im beheizten Zelt können alle eine Auszeit nehmen und sich stärken. An den Ständen gibt es u. a. Steaks, Feinkost, Orientalisches und Mediterranes sowie Hallstadter Krapfen. Kinder haben auch ihren Spaß: Sie können sich schminken lassen, in der Hüpfburg toben, Popcorn essen und sich bei Josefine Zirkel am Kinderrätsel beteiligen.

Die Stadt weist darauf hin, dass wegen des Markts der Marktplatz für den Verkehr gesperrt ist. Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage "An der Marktscheune". Die Zufahrt erfolgt über die Mainstraße. geb





Busse fahren

Zum verkaufsoffenen Sonntag erweitern die Stadtwerke ihr Busangebot und bedienen den Gewerbepark Bamberg-Hafen-Hallstadt und das Market Einkaufszentrum mit zusätzlichen Fahrten. Die Linie 904 fährt zwischen 12.16 und 18 Uhr zusätzlich circa im 35-Minuten-Takt vom ZOB durch den Laubanger über Hallstadt Mitte und Hallstadt Bahnhof zum Market mit Zwischenhalt an den Haltestellen "Laubanger/Hornbach", "Laubanger/OBI", "Laubanger/Media Markt" und "Ertl-Zentrum". Darüber hinaus finden die regulären Sonntagsfahrten der Linie 904 statt. Sie fahren stündlich über die Hallstadter Straße bis Kiliansplatz, so dass Hallstadt-Mitte mit drei Fahrten je Stunde angebunden ist. Die Stadtwerke sind am verkaufsoffenen Sonntag auch noch in anderer Weise aktiv: Ein Multimediaberater informiert im Media Markt über die Möglichkeiten, die das schnelle Glasfasernetz der Stadtwerke bietet.





Grußwort von Hallstadts Bürgermeister Thomas Söder

Am 6. November ist es wieder soweit: Zeitgleich locken unser Herbstmarkt am Marktplatz und der verkaufsoffener Sonntag in den Gewerbegebieten am Laubanger und am Market zahlreiche Besucher von nah und fern zu uns. Die Angebote zeigen, dass Hallstadt vieles zu bieten hat, getreu dem Motto "Hallstadt - Leben und Handel".

Mein besonderer Dank gilt dem Gewerbeverein Hallstadt für die Ausrichtung des Herbstmarktes, der durch ein vielseitiges Programm und diverse Verkaufsstände immer einen Besuch wert ist. Allen Gewerbetreibenden danke ich für ihr Engagement in Hallstadt. Unsere Stadt ist durch sie zu einem Zentrum von Handel und Gewerbe geworden.

Um unsere Attraktivität als Wirtschaftsstandort sowie die Lebens- und Wohnqualität in Hallstadt zu steigern, steht mit der Sanierung des Marktplatzes und der Lichtenfelser Straße in den nächsten Jahren ein weiteres Großprojekt für die Stadt Hallstadt an. Ich hoffe, dass sich die Gewerbetreibenden und die gesamte Bürgerschaft weiter so intensiv bei diesem Projekt einbringen.

Gerne lade ich Sie zu unserem Herbstmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag am 6. November ein und freue mich auf Ihren Besuch.





Grußwort von Werner Bschorr

Vor über 25 Jahren hat sich der Handel in unserem Gewerbegebiet organisiert und es ist der Gewerbepark "Bamberg-Hafen-Hallstadt" entstanden - mittlerweile eines der größten Einkaufsgebiete Deutschlands und das noch "städteübergreifend"! Denn nur durch den politischen Willen der Städte Bamberg und Hallstadt konnten wir diese Entwicklung voran treiben.

Seit nunmehr über 20 Jahren gibt es den verkaufsoffenen Sonntag im Gewerbepark im Stadtbereich Hallstadt - ein nicht mehr "weg denkbares Event", genau sechs Wochen vor Weihnachten. Der ideale Zeitpunkt, sich über Geschenke oder eigen erfüllbare Wünsche Gedanken zu machen und im Familienkreis zu entscheiden.

So ist der 6. November auch für uns Händler ein Highlight im Geschäftsjahr und wir rüsten uns für diesen Zeitpunkt. Unser Lager sind voll, unsere Angebote eingekauft und wir bieten Ihnen beste Auswahl zu attraktiven Preisen mit bester Beratung.

Nutzen Sie diesen besonderen Familien-Einkaufstag - wir freuen uns auf Ihren Besuch!